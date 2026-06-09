Προς το παρόν η διαπραγμάτευση μεταξύ γιατρών και Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για τα οικονομικά κίνητρα που θα λάβουν οι γιατροί επιπρόσθετα του μισθού τους, όπως όλα δείχνουν στο τέλος του επόμενου μήνα, βαίνει καλώς.

Η χθεσινή συνάντηση των συντεχνιών με τον ΟΚΥπΥ φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε κατάληξη, σε ό,τι αφορά το ποσό που θα διανεμηθεί στους γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει του τρόπου υπολογισμού που ακολουθείται, το ποσό αυτό ξεπερνά τα €5 εκατ. και φαίνεται να παραμένει εντός του προϋπολογισμού αλλά και του σχεδίου δράσης που εφαρμόζει ο Οργανισμός.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έχει κλειδώσει και το «περιεχόμενο» του συνολικού ποσού που προσμετράται ως «έσοδα» του Οργανισμού. Αυτό, άλλωστε, είχε συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο και περιλαμβάνεται στη σχετική συμφωνία.

Βάσει της συμφωνίας αυτής, στα έσοδα του Οργανισμού, πέραν από τις αποζημιώσεις του ΟΚΥπΥ από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τις υπηρεσίες που προσφέρει στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, τις οποίες ο δημόσιος τομέας της υγείας προσφέρει στους πολίτες και για τις οποίες ο ΟΚΥπΥ, όπως έχει συμφωνηθεί, αποζημιώνεται από το υπουργείο Υγείας αλλά και τον ΟΑΥ.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση και στο πλαίσιο του διαλόγου, από πλευράς γιατρών τέθηκαν προς συζήτηση διάφορα άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος κατανομής των οικονομικών κινήτρων στα διάφορα τμήματα και κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα και όπως πληροφορούμαστε, τέθηκε προς συζήτηση το ενδεχόμενο να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έσοδα που έχει ο Οργανισμός από τον ΟΑΥ για κάθε ιατρική πράξη που διενεργείται από κάθε ιατρική ειδικότητα, αλλά να υπολογίζονται και άλλοι, σημαντικοί για τους γιατρούς, παράγοντες.

Αυτό, επειδή, όπως προβλήθηκε ως επιχείρημα, παρατηρείται το φαινόμενο, γιατροί οι οποίοι ανήκουν σε ειδικότητες, κυρίως μη χειρουργικές, να εξυπηρετούν ενδεχομένως περισσότερους ασθενείς και να λαμβάνουν μικρότερα ποσά και την ίδια ώρα συνάδελφοι τους, χειρουργικών ειδικοτήτων, να λαμβάνουν πολύ περισσότερα εξυπηρετώντας μικρότερο ή (σε κάποιες περιπτώσεις), πολύ μικρότερο αριθμό ασθενών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα όσα συμφωνηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ισχύσουν για τα κίνητρα που θα καταβληθούν φέτος και θα αφορούν το 2025. Όσον αφορά τα κίνητρα των επόμενων δύο ετών, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν το διάλογο προκειμένου να καταλήξουν στο πλαίσιο καταβολής τους.

Σε ό,τι αφορά την καταβολή των οικονομικών κινήτρων για το 2025, βάσει της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στο παρελθόν θα καταβάλλονταν στο τέλος Ιουνίου 2026.

Ωστόσο, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης του διαλόγου μεταξύ γιατρών και ΟΚΥπΥ, μάλλον δεν υπάρχει χρόνος για να γίνει αυτό εφικτό και ως εκ τούτου η καταβολή τους, κατά πάσα πιθανότητα, θα μεταφερθεί στο τέλος Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι γιατροί του δημοσίου λαμβάνουν, επιπρόσθετα του μισθού τους κάθε μήνα άλλα €16 εκατ. που αποτελούν τα λεγόμενα «οριζόντια κίνητρα». Στον κάθε γιατρό αντιστοιχεί ποσό €1.850 τον μήνα.