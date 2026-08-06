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Απέδωσε, σε ότι έχει σχέση με τη συμμόρφωση, ο δείκτης απόδοσης που εφαρμόζεται για τους προσωπικούς γιατρούς και αφορά τον αριθμό των παραπεμπτικών που εκδίδουν προς ειδικούς γιατρούς, αλλά, όπως διαπιστώνεται από τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι επισκέψεις προς ειδικούς γιατρούς, όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί, αλλά παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία, από το 2021 μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Την ίδια ώρα, σταθεροποίηση φαίνεται να παρουσιάζει και ο αριθμός των μακροχρόνιων παραπεμπτικών που εκδίδονται κατόπιν αιτημάτων που υποβάλλουν οι ειδικοί γιατροί στους προσωπικούς γιατρούς, αφού και στην περίπτωση αυτή, φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση των γιατρών σε σχετικό δείκτη που εφαρμόζει ο ΟΑΥ επιβάλλοντας, μάλιστα, πέναλτι 5% επί του συνόλου των απολαβών στους γιατρούς που ξεπερνούν τα καθορισμένα όρια.

Σε ό, τι αφορά τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται με απευθείας πρόσβαση, χωρίς δηλαδή την έκδοση παραπεμπτικού και με καταβολή των €25 που προβλέπει η νομοθεσία, από τα δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από το λογισμικό του ΓεΣΥ, καταδεικνύουν ότι αποτελούν το 3,4% με 3,7% του συνόλου των επισκέψεων σε ειδικούς γιατρούς. Συγκεκριμένα, το 2024 το ποσοστό τους ήταν στο 3,72%, το 2025 στο 3,66% και το 2026 μέχρι το τέλος Ιουλίου στο 3,37%.

Σε πραγματικούς αριθμούς βεβαίως αυτό σημαίνει ότι το 2024, 123.000 επισκέψεις έγιναν χωρις παραπεμπτικό, το 2025, 129,900 επισκέψεις έγιναν χωρίς παραπεμπτικό και το 2026 μέχρι την 31η Ιουλίου 74, 185 επισκέψεις έγιναν χωρίς παραπεμπτικό.

Από το 55% στο 35%-37% στους ενήλικες

Κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας του ΓεΣΥ, τα βραχυπρόθεσμα παραπεμπτικά που εκδίδονταν από προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων αντιστοιχούσαν περίπου στο 55% των επισκέψεων. Δηλαδή, οι μισοί και κάτι περισσότερο δικαιούχοι που απευθύνονταν στον προσωπικό τους γιατρό, εξασφάλιζαν παραπεμπτικό για ειδικό γιατρό.

Μετά την εφαρμογή του δείκτη απόδοσης, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη και για την αποζημίωση των προσωπικών γιατρών, το ποσοστό μειώθηκε και σταθεροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια περίπου μεταξύ 35% και 37%.

Ο δείκτης εξετάζει τη σχέση μεταξύ του αριθμού των επισκέψεων που πραγματοποιούνται σε προσωπικό ιατρό και των βραχυπρόθεσμων παραπεμπτικών που εκδίδονται προς ειδικούς ιατρούς.

Μεγαλύτερη μείωση στους παιδίατρους

Η μείωση των παραπεμπτικών που εκδίδονται προς ειδικούς γιατρούς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΑΥ, είναι μεγαλύτερη για τους παιδίατρους.

Συγκεκριμένα, στα αρχικά στάδια της εφαρμογής του ΓεΣΥ το ποσοστό των παιδιών που παραπέμπονταν στους προσωπικούς ιατρούς παιδιών, το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν περίπου στο 28% κατά την έναρξη του ΓεΣΥ. Στη συνέχεια, περιορίστηκε κοντά στο 22% και, μετά την εφαρμογή του δείκτη, η ευρύτερη πορεία του σταθεροποιήθηκε περίπου στο 13%. Τα στοιχεία μέχρι τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν ότι η μείωση διατηρείται, παρ’ ότι το μηνιαίο ποσοστό μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Το πέναλτι στους ειδικούς γιατρούς

Από την εξίσωση δεν πρέπει, βεβαίως, να εξαιρεθεί το γεγονός ότι μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου δείκτη απόδοσης για τους προσωπικούς γιατρούς που αφορά τα βραχυπρόθεσμα παραπεμπτικά, καταγράφηκε μεγάλη αύξηση στα αιτήματα για μακροχρόνια παραπεμπτικά από τους ειδικούς γιατρούς. Μάλιστα, η αύξηση αυτή, που όπως διαπίστωσε ο ΟΑΥ έφθασε το 53,8%, οδήγησε τον Οργανισμό σε εφαρμογή νέου δείκτη, αυτή τη φορά για τους ειδικούς γιατρούς.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, μετά την πιλοτική εφαρμογή του το 2024, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Απριλίου 2025. Βάσει της τότε ανακοίνωσης του ΟΑΥ, η απόδοση των ειδικών ιατρών αξιολογείται σε τριμηνιαία βάση και αποκόπτεται το 5% της συνολικής αμοιβής των ειδικών γιατρών που υπερβαίνουν το σημείο αναφοράς (που έχει καθοριστεί ανά ειδικότητα), για το συγκεκριμένο τρίμηνο.

Όπως πληροφορούμαστε, μετά την εφαρμογή του δείκτη απόδοσης στους ειδικούς γιατρούς, ο αριθμός των μακροχρόνιων παραπεμπτικών παρουσίασε σταθεροποίηση χωρίς να καταγράφονται μεγάλες μεταβολές ανά τριμηνία.

Σταθερά ανοδική πορεία στις επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς

Παρά τη μείωση των βραχυπρόθεσμων παραπεμπτικών που εκδίδονται από προσωπικούς γιατρούς, ο συνολικός αριθμός επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς ακολουθεί ανοδική πορεία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΥ:

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 2.821.880 επισκέψεις.

Το 2022: 2.881.079 επισκέψεις, αύξηση 2,1%.

Το 2023: 3.101.197 επισκέψεις, αύξηση 7,64%.

Το 2024: 3.319.495 επισκέψεις, αύξηση 7,03%.

Το 2025: 3.537.535 επισκέψεις, αύξηση 6,57%.

Την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2026: 1.864.106 επισκέψεις.

Η αύξηση των επισκέψεων προς ειδικούς γιατρούς αποτελεί και ένα από τα επιχειρήματα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας έναντι των καταγγελιών γιατρών και οργανωμένων ασθενών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο δείκτης απόδοσης για τα βραχυπρόθεσμα παραπεμπτικά των προσωπικών γιατρών επηρεάζει την πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες που χρειάζονται.

Ο ισχυρισμός αυτός βασίζεται στο γεγονός ότι οι προσωπικοί γιατροί, φοβούμενοι να ξεπεράσουν το όριο που θέτει ο ΟΑΥ, είτε αποφεύγουν την έκδοση παραπεμπτικού, είτε την αναβάλλουν για μεταγενέστερο στάδιο γεγονός που περιορίζει τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους ασθενείς.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, η αποτυχία στον δείκτη δεν ενεργοποιείται όταν ένας προσωπικός ιατρός βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το καθορισμένο ποσοστό, που στην ουσία αποτελεί τον μέσο όρο παραπεμπτικών που εκδίδονται, αλλά απαιτείται να καταγραφεί σημαντική απόκλιση σε σύγκριση με τη γενική συμπεριφορά των γιατρών.

Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2026, ο προσωπικός γιατρός ενηλίκων, με το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων γιατρών απέτυχαν, κατέγραψε 53%, έναντι μέσου όρου 37%. Ο αντίστοιχος προσωπικός ιατρός παιδιών κατέγραψε 36%, έναντι μέσου όρου 18%.

Παράλληλα, ο ΟΑΥ υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν εφαρμόζεται με στόχο τον περιορισμό των γιατρών οι οποίοι, παρά τα όρια που τίθενται, διατηρούν το δικαίωμα να παραπέμπουν τους ασθενείς τους όταν το κρίνουν απαραίτητο.