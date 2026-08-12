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Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, εξέφρασε την πρόθεση της χώρας να διατηρήσει επ’ αόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης.

«Σε καμία περίπτωση» το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τις συγκεκριμένες περιοχές, δήλωσε ο Κατς, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο i24, ο Κατς έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα σε θέσεις του ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή, στον νότιο Λίβανο.

Δείτε βίντεο

🇮🇱❌🇱🇧🇵🇸🇸🇾 — Le ministre israélien de la Défense, Katz :

Nous ne nous retirerons pas, ni du Liban, ni de Syrie, ni de Gaza, des zones de sécurité.



C'est notre politique, et nous continuerons à la mettre en œuvre.



Nous sommes ici, eux sont là-bas. Les habitants sont à… pic.twitter.com/8htNzXkuG0 August 12, 2026

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις της χώρας θα παραμείνουν επ’ αόριστον σε περιοχές του Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας, τις οποίες το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ζώνες ασφαλείας».

Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι, τουλάχιστον με βάση την παρούσα στρατηγική της ισραηλινής κυβέρνησης, η παρουσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στις συγκεκριμένες περιοχές δεν αντιμετωπίζεται ως προσωρινή.



Τα εδάφη που ελέγχει το Ισραήλ

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ διατηρεί υπό τον έλεγχό του εδάφη στον νότιο Λίβανο, ενώ ελέγχει περισσότερο από το μισό της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταλάβει σειρά στρατηγικών θέσεων στη Συρία, μεταξύ των οποίων και τμήμα του Τζαμπάλ αλ Σέιχ, του υψηλότερου βουνού της χώρας, γνωστού επίσης ως Όρος Ερμών.

Η τοποθέτηση του Κατζ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συνδέει σε μία ενιαία στρατηγική τις στρατιωτικές θέσεις που διατηρεί το Ισραήλ σε τρία διαφορετικά μέτωπα, καθιστώντας σαφές ότι η κυβέρνηση θεωρεί τον έλεγχο των αποκαλούμενων «ζωνών ασφαλείας» βασικό στοιχείο της αμυντικής πολιτικής της.

protothema.gr