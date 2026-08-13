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Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η αποδοχή των μετρητών από τις επιχειρήσεις της ευρωζώνης, έπειτα από την υποχώρηση που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το 2026, το 92% των επιχειρήσεων με φυσικά σημεία πώλησης δήλωσε ότι δέχεται μετρητά, έναντι 90% το 2024. Η έρευνα καλύπτει επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, της εστίασης, των ξενοδοχείων, καθώς και των κλάδων των τεχνών, της ψυχαγωγίας και της αναψυχής.

Η αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες καταδεικνύει μια μικρή αλλά σαφή επιστροφή των μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές.

Παρά την ταχεία εξάπλωση των ψηφιακών πληρωμών, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την ευρύτερα αποδεκτή μέθοδο πληρωμής στην ευρωζώνη. Η αποδοχή των καρτών παρέμεινε σταθερή στο 88% μεταξύ 2024 και 2026.

Στο 68% η αποδοχή πληρωμών μέσω κινητού

Η μεγαλύτερη αλλαγή καταγράφεται στις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που τις αποδέχονται αυξήθηκε από 36% το 2024 σε 68% το 2026, καταγράφοντας άνοδο 32 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε δύο χρόνια.

Η εξέλιξη αποτυπώνει τη διπλή κατεύθυνση της αγοράς: τα μετρητά διατηρούν ισχυρή θέση, ενώ οι επιχειρήσεις διευρύνουν παράλληλα τις επιλογές ψηφιακών πληρωμών που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις επενδύει στις ψηφιακές πληρωμές

Η στροφή προς τις ψηφιακές συναλλαγές αποτυπώνεται και στις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων.

Συνολικά, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις της ευρωζώνης έχει λάβει μέτρα για την προώθηση των ψηφιακών πληρωμών.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ταμεία που υποστηρίζουν συναλλαγές χωρίς μετρητά, καθώς και η μείωση του αριθμού των ταμείων στα οποία οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν με μετρητά.

Παράλληλα, το 13% των επιχειρήσεων έχει εγκαταστήσει τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, ενισχύοντας τη μετάβαση προς ένα περισσότερο αυτοματοποιημένο και ψηφιακό μοντέλο συναλλαγών.

Γιατί παραμένουν ισχυρά τα μετρητά

Η επιλογή των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κυρίως υπόψη τις προτιμήσεις των καταναλωτών, την ασφάλεια και την ευκολία διαχείρισης κάθε μεθόδου πληρωμής.

Τα μετρητά εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ψηφιακών επιλογών, με τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν ιδιαίτερα την ιδιωτικότητα και την αξιοπιστία που προσφέρουν.

Η εικόνα που προκύπτει δεν είναι, επομένως, εκείνη της αντικατάστασης των μετρητών, αλλά της συνύπαρξης διαφορετικών τρόπων πληρωμής. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών και οι λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων διαμορφώνουν τη νέα ισορροπία.

Έρευνα σε 8.205 επιχειρήσεις

Η έρευνα της ΕΚΤ πραγματοποιήθηκε σε 8.205 επιχειρήσεις και στις 21 χώρες της ευρωζώνης, με τις συνεντεύξεις να διεξάγονται από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2026.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών, τα μετρητά όχι μόνο δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά παρουσιάζουν μικρή ανάκαμψη ως προς την αποδοχή τους από τις επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η θεαματική άνοδος των πληρωμών μέσω κινητού καταδεικνύει ότι το τοπίο των συναλλαγών στην ευρωζώνη αλλάζει με ταχείς ρυθμούς.