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Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν την εξάρθρωση ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εικονικών γάμων που έχουν εντοπιστεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντεκα άτομα κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε πολυετή απάτη, μέσω της οποίας περισσότεροι από 1.000 αλλοδαποί φέρεται να εξασφάλισαν παράνομα άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη 12 Αυγούστου την αποσφράγιση του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με το οποίο οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει ένα οργανωμένο δίκτυο που λειτουργούσε για περισσότερο από μία δεκαετία, κυρίως από τη Νέα Υόρκη, αλλά με δραστηριότητα σε πολλές ακόμη πολιτείες και στο εξωτερικό.

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς χαρακτήρισε την υπόθεση «μία από τις μεγαλύτερες διώξεις για απάτη μέσω εικονικών γάμων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πάνω από 1.000 εικονικοί γάμοι

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τουλάχιστον το 2016 έως τον Ιούλιο του 2026 οι κατηγορούμενοι φέρονται να συντόνισαν περισσότερους από 1.000 εικονικούς γάμους ανάμεσα σε αλλοδαπούς κυρίως υπηκόους της Κίνας και Αμερικανούς πολίτες.

Στόχος ήταν οι αλλοδαποί να αποκτήσουν μέσω του γάμου τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για νόμιμη μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ, δηλαδή την περίφημη green card.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι το δίκτυο είχε εξελιχθεί σε μια πραγματική «βιομηχανία» με εκατομμύρια δολάρια έσοδα. Οι αλλοδαποί φέρεται να πλήρωναν έως και 100.000 δολάρια για να εξασφαλίσουν έναν εικονικό γάμο και να ξεκινήσουν τη διαδικασία απόκτησης νόμιμου καθεστώτος παραμονής.

Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί πολίτες που δέχονταν να συμμετάσχουν στην απάτη μπορούσαν να λάβουν έως και 30.000 δολάρια.

Γάμοι-«παραστάσεις» και σκηνοθετημένες φωτογραφίες

Η υπόθεση δεν περιοριζόταν στην εύρεση δύο ανθρώπων που θα δήλωναν ψευδώς ότι είναι ζευγάρι.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν οργανώσει ολόκληρο μηχανισμό ώστε οι εικονικοί γάμοι να φαίνονται πραγματικοί. Σύμφωνα με τις αρχές, διοργανώνονταν τελετές, οι συμμετέχοντες φορούσαν γαμήλια ρούχα και δημιουργούνταν φωτογραφίες από τις υποτιθέμενες γαμήλιες εκδηλώσεις.

Οι φωτογραφίες αυτές στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως αποδεικτικά στοιχεία στις αιτήσεις προς τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ζευγάρια φέρεται να άνοιγαν ακόμη και κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή κοινούς λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να δημιουργηθεί η εικόνα μιας πραγματικής συζυγικής σχέσης.

Το δίκτυο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, παρείχε επίσης οδηγίες στους συμμετέχοντες για το πώς θα απαντούσαν στις συνεντεύξεις με τις μεταναστευτικές αρχές.

Μέχρι και δικηγόροι, φοροτεχνικοί και «μαϊμού» ιερείς

Το μέγεθος της επιχείρησης αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο ήταν οργανωμένη.

Οι φερόμενοι ως «διαμεσολαβητές» αναζητούσαν αλλοδαπούς πελάτες και Αμερικανούς πολίτες που θα δέχονταν να συμμετάσχουν. Παράλληλα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στο δίκτυο συμμετείχαν ή συνεργάζονταν μαζί του δικηγόροι, φοροτεχνικοί και άτομα που εμφανίζονταν ως λειτουργοί γάμων.

Οι «στρατολόγοι» που έβρισκαν Αμερικανούς πρόθυμους να συμμετάσχουν στην απάτη μπορούσαν επίσης να λαμβάνουν έως και 5.000 δολάρια για κάθε άτομο που έφερναν στο δίκτυο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι από το σύστημα πέρασαν εκατοντάδες Αμερικανοί πολίτες, ενώ τα συνολικά έσοδα του δικτύου ανήλθαν σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Από τη Νέα Υόρκη έως την Κίνα και το Βανουάτου

Παρότι ο πυρήνας του δικτύου φέρεται να βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, η δραστηριότητά του δεν περιοριζόταν στην πολιτεία.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι εικονικοί γάμοι οργανώθηκαν σε Κονέκτικατ, Μασαχουσέτη, Πενσιλβάνια, Κεντάκι, Τενεσί, Τζόρτζια και Φλόριντα. Υπήρχαν επίσης περιπτώσεις γάμων που οργανώθηκαν στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Κίνα και στο Βανουάτου.

Οι 11 κατηγορούμενοι είναι οι Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu, Jing Yan Ye, Xiao Yan Chen, Gang Zheng, Anthony Cheng, Michelle Duenas, Angela Duenas, Sigrid Cetino και Erika Johnson.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους είναι πολιτογραφημένοι Αμερικανοί πολίτες που κατάγονταν από την Κίνα. Δέκα συνελήφθησαν το πρωί της 12ης Αυγούστου και αναμενόταν να οδηγηθούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο White Plains της Νέας Υόρκης.

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν δύο βασικές κατηγορίες: συνωμοσία για διάπραξη απάτης μέσω εικονικών γάμων και μεταναστευτικής απάτης, καθώς και συνωμοσία για ενθάρρυνση της παράνομης παραμονής αλλοδαπών στις ΗΠΑ.

Η πρώτη κατηγορία μπορεί να επισύρει ποινή έως και πέντε χρόνια φυλάκισης, ενώ η δεύτερη έως και δέκα χρόνια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι κατηγορίες, πάντως, παραμένουν κατηγορίες και οι κατηγορούμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους στο δικαστήριο.

Έρευνα για χιλιάδες γάμους

Το ενδιαφέρον των αρχών δεν περιορίζεται στους 11 κατηγορούμενους.

Ο Μπλανς δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν χιλιάδες γάμους που ενδέχεται να συνδέονται με το δίκτυο. Όπως ανέφερε, ορισμένοι από όσους φέρεται να απέκτησαν καθεστώς παραμονής μέσω της διαδικασίας έχουν ήδη λάβει green card, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν προχωρήσει ακόμη και στην απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας.

Το αν θα ανακληθούν άδειες παραμονής ή θα κινηθούν διαδικασίες απέλασης θα εξεταστεί ξεχωριστά, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εντείνει τους ελέγχους στο μεταναστευτικό σύστημα. Η κυβέρνηση έχει αυξήσει την πίεση για την αντιμετώπιση πρακτικών που θεωρεί ότι εκμεταλλεύονται τις αμερικανικές μεταναστευτικές διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, ξεχωρίζει για την κλίμακά της: ένα δίκτυο που φέρεται να λειτουργούσε επί περίπου δέκα χρόνια, με περισσότερους από 1.000 εικονικούς γάμους, εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και μια ολόκληρη υποδομή στρατολόγησης, νομικής υποστήριξης και κατασκευής ψευδών στοιχείων.

Πηγή: skai.gr