Αυτός 85 ετών Ελληνοκύπριος, αυτή σχεδόν τα μισά του χρόνια από τη Σρι Λάνκα. Τέλεσαν γάμο ο οποίος τελικά κρίθηκε ως εικονικός. Ο σύζυγος δήλωσε πως ουδέποτε συμβίωσαν, ότι την παντρεύτηκε για να τον φροντίζει και πως τον επισκέπτεται μια φορά τη βδομάδα ή και κάθε 15 ημέρες.

Η κήρυξη του γάμου ως εικονικού έφτασε στο Διοικητικό Δικαστήριο μετά από προσφυγή της συζύγου, που επέμενε ότι ο γάμος ήταν γνήσιος και ζητούσε άδεια παραμονής ως σύζυγος Κύπριου πολίτη.

Το Δικαστήριο έκρινε πως η διοίκηση ενήργησε καθ’ όλα νόμιμα και ατιολογημένα και πως ο γάμος ορθά κρίθηκε ως εικονικός, αφού η απόφαση στηρίχθηκε σε έξι παράγοντες. Η αιτήτρια, υπήκοος Σρι Λάνκας, αφίχθηκε στη Δημοκρατία στις 2/12/2012 με άδεια εισόδου, με σκοπό να εργαστεί ως οικιακή βοηθός. Αφού άλλαξε τέσσερεις εργοδότες, αυτή συνέχισε να διαμένει στη Δημοκρατία μέχρι και τις 21/12/2018, με προσωρινή άδεια παραμονής. Στις 17/4/2019 υπέβαλε αίτηση για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, την οποία όμως απέσυρε στις 28/1/2020, αφού στο μεταξύ τέλεσε πολιτικό γάμο με τον Κύπριο υπήκοο Α.Μ. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε προς την αιτήτρια άδεια παραμονής ως σύζυγος Κύπριου πολίτη.

Στις 3/11/2020, υπεβλήθη εισήγηση για διενέργεια ελέγχου της γνησιότητας του γάμου της αιτήτριας με τον Κύπριο, έλεγχος που έλαβε χώρα στις 16/2/2021 στη δηλωθείσα του ζεύγους διεύθυνση. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε ο Κύπριος, αλλά όχι η αιτήτρια, ο οποίος δήλωσε πως τον επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε μέρες, αφού η ίδια διαμένει μαζί με την αδελφή και τον ξάδελφο της.

Κατά την ημέρα του ελέγχου, ο Κύπριος, ηλικίας τότε 85 ετών, υπέδειξε στα μέλη μερικά γυναικεία ενδύματα που ισχυρίστηκε πως ανήκουν στην αιτήτρια. Σε προσωπική συνέντευξη που κλήθηκε το ζεύγος, κατά την 26/3/2021, ο Κύπριος σύζυγος δήλωσε πως ουδέποτε συμβίωναν με την αιτήτρια, ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση και πως την παντρεύτηκε για να τον βοηθά μία φορά την εβδομάδα στο σπίτι. Από την πλευρά της, η αιτήτρια δήλωσε πως έχουν δεσμό και ότι από το έτος 2018 συμβιώνουν. Σημειώνεται πως η αιτήτρια υπέβαλε στις 6/10/2021, αίτηση για ανανέωση της άδειας παραμονής της ως σύζυγος Κύπριου πολίτη.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τις δυο πλευρές, διαφώνησε με τις εισηγήσεις της αιτήτριας περί απουσίας αιτιολογίας της απόφασης για κήρυξη του γάμου ως εικονικού. Όπως αναφέρεται, στην απόφαση καταγράφονται έξι στοιχεία που, ακριβώς, τείνουν να καταδείξουν επαρκώς πως ο γάμος τους υπήρξε εικονικός. Όπως αυτά προκύπτουν από την έκθεση της ΥΑΜ, κατά την επιτόπια επίσκεψη στη δηλωθείσα διεύθυνση του ζεύγους, αλλά και από τις προσωπικές συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα, η αιτήτρια και ο Κύπριος, δεν διέμεναν κάτω από την ίδια στέγη.

Το διάστημα γνωριμίας τους, ο αριθμός και η συχνότητα των συναντήσεων τους πριν την τέλεση του γάμου, υπήρξε ελάχιστο, διαπιστώθηκε έλλειψη κατάλληλης συμβολής στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το γάμο.

Τέλος, οι δηλώσεις και των δύο αναφορικά με προσωπικά τους στοιχεία ή σε σχέση με άλλες σημαντικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα υπήρξαν αντιφατικές. Τελικά, η προσφυγή απορρίφθηκε με €1.900 έξοδα εις βάρος της οικιακής βοηθού.