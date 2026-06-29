Μια μητέρα που ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια του σπιτιού της στη Βενεζουέλα, κρατώντας στην αγκαλιά της το μόλις 18 ημερών μωρό της, περιέγραψε στο BBC τις ώρες αγωνίας που έζησε κάτω από τα συντρίμμια.

Η Νταϊάνα Πατίνο είπε ότι ο μικρός Χουάν Νταβίντ ήταν αυτός που της έδωσε τη δύναμη να παραμείνει ξύπνια και σε εγρήγορση. «Όσο ήταν ζωντανός εκείνος, θα ήμουν κι εγώ ζωντανή. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να βεβαιωθώ ότι εξακολουθούσε να αναπνέει» ανέφερε.

Το βίντεο της διάσωσης έκανε τον γύρο του κόσμου, με τον Χουάν Νταβίντ να μετατρέπεται σε σύμβολο ελπίδας για τη Βενεζουέλα, η οποία έχει πληγεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της Τετάρτης. Τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται, σε μια καταστροφή που ο μεταβατικός πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε ως τη «σκληρότερη φυσική καταστροφή» στην ιστορία της Βενεζουέλας.

Δείτε βίντεο από τη διάσωσή τους:

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, αν και οι ελπίδες για τον εντοπισμό περισσότερων επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ώρες.

Μιλώντας την Κυριακή από κλινική στο Καράκας, η Νταϊάνα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που πέρασε εγκλωβισμένη κάτω από τα χαλάσματα, κρατώντας σφιχτά το βρέφος της και προσευχόμενη να σωθούν.

Όπως είπε, βρισκόταν στην κουζίνα του διαμερίσματός της στον όγδοο όροφο, στην παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί. Αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για μια ελαφριά δόνηση και έτρεξε αμέσως να πάρει στην αγκαλιά της το παιδί της.

«Ένιωσα σαν να πετούσα. Μετά σαν να βυθιζόμουν σε νερό και χώμα κι έπειτα έπεσα στο κενό όπου έμεινα εγκλωβισμένη. Δεν ξέρω πώς δεν άφησα το μωρό μου από τα χέρια μου. Χτύπησα πάνω σε έπιπλα και καταπλακώθηκα» ανέφερε.

Στην αρχή άρχισε να φωνάζει, όμως σύντομα κατάλαβε ότι κανείς δεν μπορούσε να την ακούσει. Τότε αποφάσισε να κρατήσει τις δυνάμεις της. «Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα σπαταλήσω την ενέργειά μου. Θα φωνάξω μόνο όταν ακούσω φωνές ή βήματα κοντά μου» είπε.

Η ίδια έμεινε καθηλωμένη, με το αριστερό της πόδι παγιδευμένο κάτω από τσιμέντο και το κεφάλι της πιεσμένο πάνω σε μια πέτρα. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

Η διάσωσή της ξεκίνησε όταν άκουσε τον αδερφό της να φωνάζει το όνομά της: «Είπα στον εαυτό μου: αυτή είναι η μοναδική μου ευκαιρία. Φώναξα με όλη μου τη δύναμη “εδώ είμαι” και εκείνος μου απάντησε: “Σε βρήκα και σου υπόσχομαι ότι δεν θα φύγω μέχρι να σε βγάλω”».

Ακολούθησε μια λεπτή και δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με τη μητέρα και το βρέφος να ανασύρονται ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Η Νταϊάνα τραυματίστηκε και στα δύο πόδια, ενώ ο μικρός Χουάν Νταβίντ υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα. Ο σύζυγός της, Γκέρσον, είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι και είχε παρκάρει το αυτοκίνητο όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί. Κατάφερε να πηδήξει έναν φράχτη και να σωθεί.

Όταν είδε την πολυκατοικία τους κατεστραμμένη, φοβήθηκε ότι είχε χάσει τη γυναίκα και το παιδί του. Περιγράφοντας τη στιγμή που τους είδε ζωντανούς, έκανε λόγο για «θαύμα».

Στο βίντεο της διάσωσης, που έχει προβληθεί ευρέως, ο Γκέρσον εμφανίζεται να αγκαλιάζει τον γιο του, κλείνοντας τα μάτια και σηκώνοντας το κεφάλι προς τον ουρανό, εμφανώς συγκλονισμένος.

«Δεν περιγράφεται. Πίστευα ότι ήταν νεκροί. Όταν είδα τον γιο μου, ένιωσα σαν να γεννήθηκα ξανά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ένιωσα τη ζωή να επιστρέφει μέσα μου» δήλωσε στο BBC.

Το σπίτι της οικογένειας έχει καταστραφεί, όπως και όλα τους τα υπάρχοντα, ενώ παραμένει αγνοούμενος και ο σκύλος τους. Παρ’ όλα αυτά, ο Γκέρσον και η Νταϊάνα δηλώνουν αποφασισμένοι να αρχίσουν ξανά από την αρχή.

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα, αλλά είμαστε εδώ. Θα ξαναχτίσουμε όσα χάσαμε», είπε ο Γκέρσον.

protothema.gr