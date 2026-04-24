Περισσότερη από μία ώρα χρειάστηκε για να μαζευτούν όλοι οι ηγέτες που θα συμμετείχαν στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Συνεδριακό Κέντρο.
Πρώτος αφίχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης γύρω στις 08:45πμ και τελευταία η Τζώρτζια Μελόνι στις 10:03πμ.
Τρία λεπτά νωρίτερα πριν την Ιταλίδα πρωθυπουργό, έφτασε προτελευταίος ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν.
Η άφιξη των ηγετών της ΕΕ βάσει προγράμματος θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 09:15, ενώ η συνεδρία του Συμβουλίου ήταν ποργραμματισμένη να αρχίσει στις 10:00πμ.
