Έφυγε από τη ζωή ο Όσκαρ Σμιντ σε ηλικία 68 ετών. Ο θρύλος του βραζιλιάνικου μπάσκετ έδινε μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο από το 2011, ωστόσο η ακριβής αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Όπως μεταδίδoυν το Assosiated Press και το CNN Brazil, ο κορυφαίος σκόρερ του βραζιλιάνικου μπάσκετ που άφησε εποχή στα 80’s και 90’s άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 17 Απριλίου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

April 17, 2026

Ο Σμιντ είχε «συνδέσει» το όνομά του με μεγάλες βραδιές και πόντους, καθώς είναι ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με 1.093 πόντους σε πέντε διοργανώσεις (Μόσχα 1980 έως Άτλαντα 1996) και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του μπάσκετ.

Στη χώρα του έμεινε επίσης στην ιστορία ως το «χέρι του Θεού» για την απίστευτη ευστοχία του.

Morreu, aos 68 anos, Oscar Schmidt, maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos grandes ídolos do nosso esporte. O Mão Santa, como era conhecido, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, é o maior pontuador da história dos Jogos… — ge (@geglobo) April 17, 2026

Έμεινε επίσης στην ιστορία για την αναμέτρησή του με τον Ντράζεν Πέτροβιτς στον τελικό των τελικών στο Κύπελλο Κυπελλούχων τον 1989, Καζέρτα-Ρεάλ.

Η Ρεάλ του Ντράζεν επικράτησε με 117-113 με τον Κροάτη να πετυχαίνει 62 πόντους και να οδηγεί την ομάδα του στο Κύπελλο. Ο Βραζιλιάνος από την άλλη πέτυχε 44 κάτι που αποτελεί ρεκόρ για δύο παίκτες.

Ξεκίνησε από την Παλμέιρας αλλά έπαιξε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Καζέρτα, της Παλακανέστρο και της Βαγιαδολίδ.

Το αντίο του Νίκου Γκάλη:

Σμιντ: «Φανταστικοί παίκτες Γιαννάκης και Γκάλης»

Πριν από λίγα χρόνια είχε μιλήσει στο gazzetta.gr για τις μάχες του με τον Νίκο Γκάλη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Μου λείπουν πολύ οι μέρες που έπαιζα. Η γενιά μας τα είχε πάει πολύ καλά. Θεωρώ ότι είχαμε κάνει καλή δουλειά. Είχαμε παίξει σε κάποια ματς αντίπαλοι και Γιαννάκης με τον Γκάλη ήταν εφιάλτης για μας. Βέβαια αν θυμάμαι καλά οι νίκες μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας ήταν μοιρασμένες.

Υπήρχαν πολλές φορές που σας νικήσαμε. Όμως πάντα το πρόβλημα ήταν πώς να μαρκάρουμε αυτούς τους δύο. Η οδηγία του προπονητή ήταν απλή και σαφής:

‘Σταματήστε τον Γκάλη και τον Γιαννάκη. Ξεχάστε όλους τους υπόλοιπους’» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Όσκαρ Σμιντ, ο οποίος μιλώντας για την ένταξη του «δράκου» τότε στο Hall Of Fame, σχολίασε:

«Ο Γιαννάκης ήταν φανταστικός παίκτης. Κανείς δεν μπορούσε να τον μαρκάρει. Αξίζει όλα τα βραβεία! Και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Θυμάμαι όλα τα ματς που παίξαμε αντίπαλοι.

Βασικά θυμάμαι όλα τα παιχνίδια απέναντι σε πολύ καλούς παίκτες. Και όπως είπα ο Γιαννάκης ήταν εξαιρετικός παίκτης.

Εγώ έχω μπει στο Fiba Hall Of Fame. O Γκάλης το ίδιο. Γιατί να μην έμπαινε και ο Γιαννάκης; Όπως είπα το άξιζε και με το παραπάνω».

Με τον Γιαννάκη τον συνδέει και ένα κοινό αντίο από τις εθνικές τους ομάδες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα τον 1996.

Ο αγώνας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βραζιλία πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας, αφού δύο «ιερά τέρατα» του μπάσκετ είπαν μαζί «αντίο» στις εθνικές τους ομάδες.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2013, εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Με την εθνική Βραζιλίας κατέκτησε χάλκινο στο Μουντομπάσκετ του 1978 στις Φιλιππίνες και επίσης ένα χρυσό (1987) και ένα χάλκινο (1979) στους Παναμερικανικούς καθώς και τρία χρυσά (1977, 1983, 1985) και δύο ασημένια (1979, 1981) στο ηπειρωτικό πρωτάθλημα της Νότιας Αμερικής.

