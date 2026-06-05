Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν χθες Πέμπτη από την αστυνομία στο εσωτερικό αυτοκινήτου που είχε εγκαταλειφθεί στα περίχωρα του κοινοβουλίου της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, στην Τσιλπανσίνγκο (νότια).

Η Γκερέρο, διεθνώς γνωστή καθώς σε αυτή βρίσκεται η λουτρόπολη Ακαπούλκο, παραμένει θέατρο άγριων συγκρούσεων ανάμεσα σε καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν πως τα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στο όχημα που είχε εγκαταλειφθεί πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου.

Esta es el resultado de las mesas de “Negociaciones de paz” de la 4T entregando el Estado y Municipios a grupos armados en Guerrero.

Dejan a 4 hombres aesin4dos dentro de un auto abandonado a un costado del Congreso del Estado, en #Chilpancingo; tres estaban decapitados. pic.twitter.com/xYjORMMKsl — Solo95960 (@JuanAntoni56612) June 4, 2026

Σε αυτή την παραθαλάσσια πολιτεία στο νότιο Μεξικό συγκρούονται κυρίως τα καρτέλ Λα Σιέρα και Λος Αρδίγιος.

Πριν από δυο εβδομάδες, κοινότητα αυτοχθόνων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πατρογονικά εδάφη της εξαιτίας βομβαρδισμών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που αποδόθηκαν στο καρτέλ Λος Αρδίγιος.

protothema.gr