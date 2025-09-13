Μια νέα προσπάθεια εμπορικής εκμετάλλευσης του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ, όπου βρίσκεται ο τάφος και το μνημείο του Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, στη Λεμεσό, καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ).

Σε επιστολή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει επιτρέψει την άμεση διεθνή εμπορική εκμετάλλευση του χώρου και κάνει λόγο για «πράξη ιεροσυλίας και εθελούσιου εξευτελισμού μας».

Αναφέρεται, επίσης, σε μια ενδεχόμενη μετακίνηση του τάφου του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, σημειώνει πως «ο ΣΑΠΕΛ θα κάνει το καθήκον του στο ακέραιο» και καλεί τους «επίδοξους επενδυτές», να αναλογιστούν τις αποφάσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της εμπορικής εκμετάλλευσης του χώρου, που ανήκει νομικά στο Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, με έδρα την Αθήνα, ξεκίνησε προ δεκαετίας με δημοσίευση προκήρυξης προσφοράς, ενώ νέα προκήρυξη δημοσιεύθηκε, εκ νέου, το 2024, προκαλώντας τις αντιδράσεις των Συνδέσμων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ.