Πιο σεμνή, πιο ταπεινή, πιο σοφή ήταν η φετινή εκδήλωση φόρου και τιμής στο Στάδιο Ελευθερίας, για την επέτειο της 1ης Απριλίου. Αφιερώθηκε στον απλό κόσμο που υπηρέτησε τον αντιαποικιακό αγώνα.

Στους πολίτες κάθε ηλικίας που πίστεψε στο όραμα της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης και αγωνίστηκε κατά του Βρετανού δυνάστη. Με ατμόσφαιρα άκρως συγκινητική στάλθηκαν μηνύματα που έχει ανάγκη να ακούσει η κοινή γνώμη για να επαναπροσανατολιστεί, χωρίς κομματικούς χρωματισμούς, χωρίς διχαστικές προσεγγίσεις επαναθέτοντας πάνω από όλα και όλους την πατρίδα… Την Κυπριακή Δημοκρατία.

Α