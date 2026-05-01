Τόσους μήνες που οι κόντρες στη Μητρόπολη Πάφου είναι στην ημερήσια διάταξη γύρω από τον καθαιρεθέντα Μητροπολίτη Τυχικό, είναι απορίας άξιο και πώς κατάφερε το όλο ζήτημα να μείνει εκτός προεκλογικής ατζέντας.

Η αρχή έγινε τώρα, με πρώτο «θύμα» υποψήφιο του ΕΛΑΜ που βγήκε από το ψηφοδέλτιο με απόφαση της ηγεσίας η οποία έκρινε ότι η ανάμιξη του στις κινητοποιήσεις υπέρ Τυχικού δημιουργούσε ανεπιθύμητες καταστάσεις στην ευαίσθητη αυτή περίοδο.

Για να δούμε, μετά το πρώτο αυτό χτύπημα θα αυτοσυγκρατηθούν όσοι ενδεχομένως σκόπευαν να ανεβάσουν στην ατζέντα το θέμα όσο πλησιάζουμε την 24η Μαίου ή θα ανοίξουν οι ασκοί του αιόλου;

Ντόρα