Μήνυμα συνέχισης του αγώνα για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και επίτευξη δίκαιης λύσης του Κυπριακού έστειλε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης, μιλώντας σε επιμνημόσυνη τελετή για τους πεσόντες, δολοφονηθέντες και αγνοουμένους της Περιστερωνοπηγής.

«Δεν αποδεχόμαστε τη λήθη. Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Δεν θεωρούμε ποτέ ως κλειστό ζήτημα τη διακρίβωση της τύχης κάθε αγνοουμένου».

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η Πολιτεία παραμένει προσηλωμένη στα καθήκοντά της απέναντι στους εκτοπισμένους και τις οικογένειες των θυμάτων της τουρκικής εισβολής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Αναφέρθηκε στο βαρύ τίμημα που κατέβαλε η Περιστερωνοπηγή το 1974, σημειώνοντας ότι η κοινότητα τιμά 33 ανθρώπους που έπεσαν, δολοφονήθηκαν ή αγνοούνται, ενώ εξήρε τη διαχρονική συμβολή της στους εθνικούς αγώνες.

«Δεν εγκαταλείπουμε τη διεκδίκηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, που να επιτρέπει στους ανθρώπους μας να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πατρογονικές τους εστίες».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι, παρά τον ξεριζωμό, η κοινότητα της Περιστερωνοπηγής παραμένει ζωντανή, διατηρώντας τις παραδόσεις και την ταυτότητά της.

«Η προσφυγοποίηση δεν έσβησε την ταυτότητα του τόπου».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλης στη Λάρνακα, στο πλαίσιο της γιορτής του Αγίου Παναρέτου και του εθνικού μνημοσύνου των θυμάτων της κοινότητας.

ΚΥΠΕ