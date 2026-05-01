Εικόνες – σοκ κατέγραψε βίντεο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης όταν ισχυρή έκρηξη σε κατοικία στο Κουίνς πέταξε στο έδαφος αστυνομικούς που είχαν σπεύσει για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στο βίντεο, αστυνομικός επιχειρεί να ανοίξει την πόρτα με κλειδί, όταν ξαφνικά σημειώνεται ισχυρή έκρηξη, τυλίγοντας το σπίτι στις φλόγες και εκσφενδονίζοντας τους παρευρισκόμενους.

Παρά το σοκ, οι αστυνομικοί σηκώνονται και επιστρέφουν στο φλεγόμενο κτίριο για να βοηθήσουν ενοίκους, ανάμεσά τους και παιδιά που απομακρύνονται έντρομα από τα συντρίμμια.

Επτά τραυματίες αστυνομικοί

Σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας Τζέσικα Τις, επτά αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με εγκαύματα και θλαστικά τραύματα. Όλοι έχουν πλέον λάβει εξιτήριο.

Shortly before 3 a.m. Thursday, the FDNY responded to a report of a fire at 107-55 130th Street in Queens. When units arrived, they encountered a private dwelling heavily involved in fire.



Η ίδια χαρακτήρισε τη στάση τους «ηρωική», τονίζοντας ότι, παρά τον κίνδυνο, προτεραιότητά τους ήταν η διάσωση των πολιτών.

Τι προηγήθηκε του παρ’ ολίγον μοιραίου περιστατικού

﻿Η αστυνομία είχε λάβει κλήση στις 2:42 τα ξημερώματα για οικογενειακό καβγά. Μια γυναίκα ανέφερε ότι συγγενής της, υπό την επήρεια αλκοόλ, είχε εισβάλει στο σπίτι οπλισμένος με μαχαίρι, ενώ υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου.

Ο ύποπτος, ένας 50χρονος άνδρας, φέρεται να μετέφερε σακούλες με άγνωστη ουσία και να απείλησε μέλη της οικογένειάς του. Κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν πριν την έκρηξη, ενώ άλλοι απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια των αστυνομικών.

Αγνοούμενος ο ύποπτος, έρευνες στα συντρίμμια

Οι Αρχές αναζητούν τον φερόμενο δράστη, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται κάτω από τα ερείπια του κτιρίου, όπου εντοπίστηκε και μία σορός που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας, Κρίστοφερ Μάκιντος, δήλωσε ότι διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης, ενώ στο σημείο επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες και εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια.

Παρέμβαση του δημάρχου της Νέας Υόρκης﻿

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έκανε λόγο για «φρικτή κατάσταση» και ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους διασώστες για την άμεση ανταπόκριση και τη διάσωση κατοίκων υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις αρχές, σε βάρος του υπόπτου είχαν εκδοθεί στο παρελθόν τρεις εντολές περιοριστικών μέτρων από συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίες όμως είχαν λήξει, με την πιο πρόσφατη να εκπνέει το 2024.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης και τις συνθήκες της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

