Δεν μετέχουν σε προεκλογικές κινήσεις και δεν τάσσονται με οποιοδήποτε κομματάρχη, υπογραμμίζουν σε ανακοίνωση οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ. Επιπλέον, επικρίνουν την απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος του κρησφύγετου του Διγενή. «Ουδείς δικαιούται να επέμβει στον ιερό χώρο του Αρχηγού Διγενή και του ιστορικού πλοιαρίου ΣΕΙΡΗΝ», υπογραμμίζει από την πλευρά του το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 και ζητά παρέμβαση Προέδρου της Δημοκρατίας και Υπουργών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ ουδεμία ανάμειξη είχαν σε αποσταλείσαν πρόσκληση ‘’τελετής’’, στην οποία ΄΄θα τιμηθούν δια παρασήμων’’ η κ. Αννίτα Δημητρίου και λάβαρα ούτε θα παραστούν σε εκδήλωση που οργανώνει

ο κ. Σταύρος Σταύρου Σύρος.

Οι Σύνδεσμοι των Αγωνιστών ΕΟΚΑ και η εκλελεγμένη Γραμματεία

δεν μετέχουν σε προεκλογικές κινήσεις, δεν τάσσονται με οποιοδήποτε κομματάρχη ούτε υπέγραψαν οποιαδήποτε πρόσκληση.

Η Γραμματεία παροτρύνει τα κατά τόπους Σωματεία να αποφεύγουν ανάμειξη σε κομματικές δραστηριότητες και να αφήνουν ανεπηρέαστους τους Αγωνιστές να επιλέγουν ελεύθεροι όποιους επιθυμούν στις εκλογές.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι οι Σύνδεσμοι επικρίνουν την απόπειρα εκμετάλλευσης του θέματος του κρησφύγετου του Διγενή από Πολιτικούς και τονίζεται ότι πρώτοι ήρξαντο προσπαθείας επιβολής του ‘’διατηρητέου’’ του χώρου, με αποτέλεσμα την απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. και του Υπουργικού Συμβουλίου στην έκδοση της ακόλουθης διακήρυξης:

Αναπαλλοτρίωτος ο χώρος του Διγενή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κηρύσσει αναπαλλοτρίωτο τον χώρο του Διγενή, όπου και ο τάφος του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, στη Λεμεσό και ως εκ τούτου ουδείς θα μπορεί να παρέμβει εκεί για δημιουργία έργων, χωρίς την έγκριση των αρχών της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος μετέδωσε την απόφασή του στον Πρόεδρο των Συνδέσμων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ κ. Γιάννη Σπανό ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες των Αγωνιστών για την κήρυξη του αναπαλλοτριώτου που απαλλάσσει από την ανησυχία και τερματίζει τις κινητοποιήσεις προς αποφυγή των παρεμβάσεων που στόχευαν στην εμπορευματοποίηση του χώρου του Διγενή, για λόγους τους οποίους απέρριπτε ο κόσμος της απελευθέρωσης της πατρίδας και της Ένωσής της με τη μητέρα πατρίδα.

Γιάννης Σπανός Παναγιώτης Κοτζιάς Ανδρέας Ευθυμίου

Πρόεδρος των Συνδέσμων Αντιπρόεδρος των Συνδέσμων Γραμματέας των Συνδέσμων

Αγωνιστών Αγωνιστών Αγωνιστών

ΕΟΚΑ 1955—1959 ΕΟΚΑ 1955—1959 ΕΟΚΑ 1955—1959

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 28/11/2024:

Προστασία της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής αξίας της οικίας, κρησφυγέτου, του τάφου του Γεώργιου Γρίβα, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου, στο τεμάχιο με αριθμό 282, Φ/Σχ. 54/510404, Δήμο Λεμεσού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Το Συμβούλιο, για λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προστατεύσει ως διατηρητέο το κτήριο, στο οποίο απεβίωσε ο Γεώργιος Γρίβας, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται και το κρησφύγετο, τον τάφο, που βρίσκεται στην αυλή του εν λόγω κτηρίου, καθώς και τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο, ως στοιχείο ιστορικού ενδιαφέροντος και να προβεί στη δημοσίευση και επικύρωση σχετικού Διατάγματος Διατήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και το άρθρο 4(2)(α) του περί της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης (Κυρωτικού)Νόμου.

Αντιδράσεις και από το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959

«Ουδείς δικαιούται να επέμβει στον ιερό χώρο του Αρχηγού Διγενή και του ιστορικού πλοιαρίου ΣΕΙΡΗΝ», υπογραμμίζει από την πλευρά του το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 με έκπληξή του είδε πρόσκληση παρουσίας σε τελετή κατάθεσης θεμέλιου λίθου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη της Κύπρου, στον Ιερό χώρο του κρησφυγέτου – τάφου του Αρχηγού Διγενή, το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025, στις 11.00π.μ. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Σταύρο Σύρο, Γραμματέα του ΣΑΠΕΛ.

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 ενημερώνει τους Αγωνιστές της ΕΟΚΑ 1955-1959 και όλον τον Κυπριακό Ελληνισμό ότι ουδείς δικαιούται να επέμβει στον ιερό χώρο του Αρχηγού Διγενή και του ιστορικού πλοιαρίου ΣΕΙΡΗΝ και ουδείς δικαιούται να επέμβει, ανεγείρει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιώσει με έργα τον χώρο.

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 φέρει ισχυρή ένσταση και καλεί την Προεδρία, τον Υπουργό Εσωτερικών και την Υπουργό Παιδείας όπως παρέμβουν άμεσα προς ματαίωση των ανόσιων έργων στο χώρο.

Προς ενημέρωση του Κυπριακού Ελληνισμού, Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι το Μνημείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ το οποίο βρίσκεται απέναντι από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και έγινε με δαπάνη της Αρχιεπισκοπής και είναι έργο του γλύπτη Ιωάννη Νοταρά, στο οποίο είναι αναγραμμένα τα ονόματα των Αρχηγών του Αγώνα και των 108 Ηρωομαρτύρων του Απελευθερωτικού μας Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959. Ίδετε και φωτογραφία του έργου.