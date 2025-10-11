Με πρωτοβουλία της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου, τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της διασφάλισης και προστασίας του χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ και του Τάφου του Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κόμματος, το θέμα εξετάστηκε άμεσα από την Αθήνα, με το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας να δίνει οδηγίες για τη ματαίωση του διαγωνισμού που αφορούσε την παραχώρηση χρήσης του χώρου.

Ο ΔΗΣΥ εκφράζει ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανταπόκρισή τους, υπογραμμίζοντας ότι «μέσα από συντονισμένες ενέργειες, διασφαλίζεται η ιστορική συνέχεια και ο σεβασμός στη μνήμη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα».

Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη αποστείλει οδηγίες προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, καθώς και προς τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, ώστε να ενημερωθεί και το Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα – Διγενή.

Με την απόφαση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, επιδιώκεται το αυτονόητο, «ότι η ιστορική μνήμη και οι χώροι που τη συμβολίζουν δεν παραχωρούνται, αλλά προστατεύονται». Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για τον χώρο όπου έζησε, έδρασε και απεβίωσε ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας ιστορίας.