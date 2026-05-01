Με το μπάσκετ αποφάσισε να ασχοληθεί ο Φρανκ Ίλετ, ο viral οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την πλούσια αφάνα καθώς έχει ανακοινώσει ότι θα κουρευτεί όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» θα κάνουν πέντε σερί νίκες.

Όπως φαίνεται από βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου της Βαλένθια για να παρακολουθήσει το Game 2 της ισπανικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της EuroLeague.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Ίλετ, καθώς έπαθε διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του ματς με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

«Όχι όπως περίμενα να εξελιχθεί η βραδιά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

