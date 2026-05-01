Σε μια σπάνια, αλλά νομικά προβλεπόμενη κίνηση προχώρησε χθες το Τμήμα Περιβάλλοντος, εκδίδοντας αιτιολογημένη διαπίστωση για ένα έργο που όχι μόνο έχει ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για το δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, μια υποδομή ζωτικής σημασίας που θωρακίζει την πόλη, με επίκεντρο την περιοχή του Μεσαιωνικού Κάστρου και την οδό Ανεξαρτησίας, οι οποίες αντιμετώπιζαν διαχρονικά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα φαινόμενα αυτά οφείλονταν τόσο στη μορφολογία του εδάφους, που κατευθύνει μεγάλα φορτία όμβριων προς το κέντρο της πόλης, όσο και στην εξέλιξη του αστικού ιστού, η οποία επιδείνωσε το πρόβλημα, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή υφιστάμενη υποδομή αποχέτευσης όμβριων.

Η περίπτωση του συγκεκριμένου έργου αναδεικνύει μια ιδιαιτερότητα στις διαδικασίες αδειοδότησης. Παρόλο που οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στις 10 Ιανουαρίου 2022 και ολοκληρώθηκαν στις 13 Ιουνίου 2025, η περιβαλλοντική αξιολόγηση έγινε εκ των υστέρων.

Το έργο, το οποίο κόστισε συνολικά €6.950.000, υλοποιήθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο για την υποδομή της πόλης, καλύπτοντας την ανάγκη για άμεση αντιπλημμυρική προστασία πριν από την τυπική ολοκλήρωση όλων των περιβαλλοντικών διαδικασιών. Η Περιβαλλοντική Αρχή διευκρίνισε ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν ήδη συντελεστεί είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση, βάσει ευρωπαϊκής νομολογίας.

Το έργο εκτελέστηκε σε 28 οδούς του κέντρου, περιλαμβάνοντας τρεις κύριους συλλεκτήρες που διοχετεύουν τα νερά της βροχής στον ποταμό Γαρύλλη. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, καθώς η επιφανειακή απορροή μειώθηκε κατά περίπου 65-68% στις περιοχές του Κάστρου και της οδού Ανεξαρτησίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, οι οποίες έφτασαν σε βάθος έως και 3 μέτρα, εντοπίστηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν αρχαιολογικοί τάφοι στις οδούς 16ης Ιουνίου και Ελλάδος, καθώς και ευρήματα στις περιοχές του κινηματογράφου Ρίο και της Τζαμούδας.

Οι εργασίες έγιναν υπό την στενή επιτήρηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιπτώσεις κατά το στάδιο της κατασκευής (θόρυβος, σκόνη, κυκλοφοριακή συμφόρηση) κρίθηκαν προσωρινές. Συνολικά παρήχθησαν πάνω από 50.000 τόνοι χωμάτων και πετρών, οι οποίοι διατέθηκαν σε άλλα έργα για επιχώσεις, προωθώντας την κυκλική οικονομία.

Για τη λειτουργία του έργου, το Τμήμα Περιβάλλοντος θεωρεί ότι η επίδραση είναι καθόλα θετική, καθώς μειώνονται οι καταστροφικές πλημμύρες και προστατεύονται οι αστικές υποδομές. Το έργο πλέον θεωρείται περιβαλλοντικά συμβατό, κλείνοντας έτσι μια εκκρεμότητα που αφορούσε μια επένδυση σχεδόν €7 εκατ. για την ασφάλεια των πολιτών της Λεμεσού.

Το έργο υλοποιήθηκε εντός των διοικητικών ορίων του συστήματος αποχέτευσης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού και οι κατασκευαστικές εργασίες διήρκησαν 20 μήνες.

Για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων κατασκευάστηκε νέο δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων σε κεντρικούς δρόμους της Λεμεσού, το οποίο οδηγεί τα όμβρια ύδατα είτε σε υφιστάμενα συστήματα ομβρίων υδάτων είτε σε ποταμούς, ανάλογα με την περιοχή. Με την ολοκλήρωση του έργου εκτράπηκαν προς την κοίτη του ποταμού Γαρύλλη τα όμβρια ύδατα από λεκάνη απορροής συνολικής έκτασης περίπου 93 εκταρίων, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των απορροών που κατευθύνονταν προς το ιστορικό κέντρο. Πιο συγκεκριμένα, οδήγησε σε μείωση της επιφανειακής απορροής κατά περίπου 65% στην περιοχή του Κάστρου και 68% στην οδό Ανεξαρτησίας, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την προστασία σημαντικών εμπορικών και οικιστικών περιοχών και συνέβαλε στην αύξηση της ανθεκτικότητας του αστικού ιστού έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι οδοί στις οποίες εκτελέστηκαν εργασίες είναι οι ακόλουθες: 1. Φίλιου Ζανέττου 2. Πεκίνου 3. Δωδεκανήσου 4. Ν.Π. Λανίτη 5. Γεωργίου Συκοπετρίτη 6. Αγίας Φυλάξεως 7. Ιδαλίου 8. Θεσσαλονίκης 9. Σταυροφόρων 10. Αργυρόκαστρου 11. Θέρισσου 12. Βασίλη Μιχαηλίδη 13. Δημοσθένους Μιτσή 14. Λεοντίου Α΄ 15. Χριστόδουλου Παπαδάκη 16. Μυκηνών 17. Βίκτωρος Ουγκώ 18. Ιουστίνου 19. Ορφέως 20. Φεϋζί Ποσά 21. Ναυαρίνου 22. Αγίου Σπυρίδωνος 23. Λεοντίου Μαχαιρά 24. Ναυπλείου 25. Γλάστωνος 26. Ορατίου 27. Θεσσαλονίκης 28. Ηρακλέους.