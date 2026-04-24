Συνάντηση με φόντο τις επικείμενες αλλαγές στην οδό Ανεξαρτησίας είχαν χθες, οι καταστηματάρχες του κέντρου με την ομάδα μελετητών του έργου ανάπλασης και επανασχεδιασμού της πιο εμπορικής οδού της πόλης. Η ομάδα, η οποία κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό μέσω προκήρυξης του Δήμου Λεμεσού τον Μάρτιο, συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και καλείται να κάνει μελέτη για την αστική ανάπλαση και τον επανασχεδιασμό της οδού Ανεξαρτησίας, με στόχο τη μετατροπή της σε έναν σύγχρονο, ζωντανό και πολυλειτουργικό δημόσιο χώρο.

Η μελέτη, όπως υπογραμμίζει η ομάδα, θα δίνει έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και των εναλλακτικών μορφών κινητικότητας, καθώς και στη δημιουργία σύγχρονων και ποιοτικών χώρων στάσης, πρασίνου και σκίασης.

Κατά τη συνάντηση, οι καταστηματάρχες έθεσαν ενώπιον της ομάδας τους προβληματισμούς και τα ζητήματα που τους απασχολούν, με κυριότερο το μέλλον του πιο εμπορικού, ίσως, δρόμου της Κύπρου. Σε δηλώσεις του στον «Φ», ο εκπρόσωπος των καταστηματαρχών, Κρίστης Δημητρίου, υπογράμμισε ότι «για άλλη μια φορά οι θέσεις των καταστηματαρχών είναι δύο. Θέλουμε, από χθες, έναν πολυώροφο χώρο στάθμευσης πίσω από την παλιά ΕΣΕΛ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του κέντρου της πόλης, όχι μόνο των καταστηματαρχών αλλά και όλων των πολιτών που τη χρησιμοποιούν. Το δεύτερο, που για εμάς είναι ξεκάθαρο, είναι ότι σε περίπτωση μονοδρόμησης της Ανεξαρτησίας, η ροή των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται από βόρεια, από τον Πεντάδρομο προς τη θάλασσα, ενώ την ίδια ώρα τα οχήματα να μπορούν να εξέρχονται από μία από τις 16 εισόδους και εξόδους».

Όπως σημείωσε, στα υπόλοιπα ζητήματα υπάρχει σύγκλιση απόψεων, όπως για παράδειγμα στη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και στη δημιουργία χώρων πρασίνου. «Φέραμε τον δρόμο στο πιο βιώσιμο σημείο. Ίσως είναι ο πιο εμπορικός δρόμος της Κύπρου και δεν πρέπει να πάμε σε ρυθμίσεις που θα μας οδηγήσουν στην καταστροφή. Οι απόψεις μας είναι ξεκάθαρες», πρόσθεσε. Παράλληλα, επισήμανε ότι με τη διαπλάτυνση θα δημιουργηθούν και υποδομές για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), καλώντας τις τοπικές Αρχές να αφουγκραστούν τη φωνή των καταστηματαρχών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την επιβίωσή τους.

Να σημειώσουμε πως η ομάδα μελετητών αποτελείται από αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, μηχανικούς και κοινωνικούς σχεδιαστές που συνεργάζονται με εξειδικευμένους συμβούλους, με στόχο μια ολοκληρωμένη σχεδιαστική προσέγγιση. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής εργαστήρια, υπάρχουν ομάδες πολιτών που είτε απουσιάζουν είτε υποεκπροσωπούνται από την Οδό Ανεξαρτησίας. Πρόκειται για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), κάτοικοι εκτός κέντρου, ποδηλάτες, μετανάστες, γονείς με καροτσάκια, καθώς και ηλικιωμένοι.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έξι εργαστήρια, τα οποία περιλάμβαναν συναντήσεις με εμπειρογνώμονες για τη μικροκινητικότητα, επαφές με δημοτικούς συμβούλους και υπηρεσιακούς του δήμου, καθώς και με τους κατοίκους της πόλης και φορείς. Επίσης, αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» διαβούλευση για την αναδιαμόρφωση της οδού Ανεξαρτησίας.