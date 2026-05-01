Ως την «πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη» στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως ορθή στρατηγική επιλογή, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι, η φετινή επέτειος έχει ξεχωριστή σημασία καθώς η χώρα ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει, «γιορτάζει σήμερα την επέτειο της πιο σημαντικής πολιτικής εξέλιξης στη σύγχρονη Ιστορία της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ την 1η Μαΐου του 2004 αποτελεί «ένα ορόσημο για τη χώρα και τον λαό μας που λειτουργεί ως υπενθύμιση για την ορθή στρατηγική επιλογή που έκανε η Κύπρος να ανήκει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας». «Μια επιλογή ειρήνης, δημοκρατίας, συνεργασίας, δικαίου, αλληλεγγύης, σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια εγγύηση ασφάλειας, σταθερότητας, ευημερίας και ευκαιριών», σημειώνει.

Με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 22 χρόνια, συνεχίζει, «η χώρα μας εισήλθε σε μια νέα εποχή που την κατέστησε πιο ισχυρή και πιο ασφαλή, μέσα από τη συμμετοχή της στη μεγαλύτερη πολιτική ένωση κρατών».

Είκοσι δύο χρόνια μετά, η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ένα ώριμο, αξιόπιστο και ωφέλιμο κράτος μέλος της ΕΕ, «που βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της, συμβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη χάραξη και τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων και πολιτικών», προσθέτει.

Την ίδια στιγμή, αναφέρει, η Κύπρος ως το κράτος μέλος που βρίσκεται στο νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ, και εγγύτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, «αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από τις εργασίες και τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας, την ικανότητά της να αναδεικνύει περαιτέρω τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρύτερη περιοχή μας, η οποία σήμερα, για άλλη, μια φορά δοκιμάζεται».

«Βρισκόμενη στο πηδάλιο της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, η Κύπρος εργάζεται μεθοδικά και αποτελεσματικά, υπό το όραμα για μια «Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο», για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας για την ΕΕ σε όλους τους τομείς», αναφέρει.

Απτό παράδειγμα αυτού του ρόλου της χώρας μας, σημειώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αποτελεί και η πραγματοποίηση την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο, για πρώτη φορά από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ το 2004, της άτυπης συνάντησης αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με τη συμμετοχή των επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ.

Σημειώνει ότι στο περιθώριο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας και ειδική σύνοδος της ΕΕ με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Συρίας, του Διαδόχου του Θρόνου της Ιορδανίας, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου, όπου συζητήθηκε η συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής για αποκλιμάκωση, καθώς και συγκεκριμένοι τρόποι για ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών της ΕΕ με τις χώρες αυτές.

«Κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε να συζητηθούν και να τροχοδρομηθούν σημαντικά ζητήματα που άπτονται του στόχου της Στρατηγικής Αυτονομίας της ΕΕ που θέσαμε ως βασικό στόχο της προεδρίας μας», αναφέρει.

Συγκεκριμένα, σημειώνει, το διήμερο 23 και 24 Απριλίου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών τρία ζητήματα που είναι «καθοριστικά» για το επίπεδο αυτονομίας της Ένωσης. «Πρόκειται για την άμυνα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ που θα πρέπει να αποτελέσει όχημα για υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης», αναφέρει.

Σημειώνει ότι σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια έγινε, κατόπιν πρωτοβουλίας του, συζήτηση για καθορισμό επιχειρησιακού μηχανισμού σε περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 42.7, της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για στρατηγική, αμυντική αυτονομία της ΕΕ και η ασφάλεια των χωρών μελών της.

Αναφορικά με την οικονομική αυτονομία της ΕΕ, αναφέρει, κατά την άτυπη σύνοδο στην Κύπρο, υπογράφηκε η συμφωνία – οδικός χάρτης ανάμεσα στα Κράτη Μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Μια Αγορά, Μια Ευρώπη», με σημαντική συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας. Η Συμφωνία προνοεί 42 δράσεις με νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, με χρονοδιαγράμματα μέχρι το 2027 και με στόχο την περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, αναφέρει, παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήθηκαν συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα για αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν στις τιμές ενέργειας, ενώ συζητήθηκε και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ενός από τους σημαντικότερους φακέλους που διαπραγματεύεται η Κυπριακή Προεδρία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Είναι η πολιτική μας οικογένεια, στην οποία η Κύπρος ανήκει από το 2004», αναφέρει, σημειώνοντας ότι «είναι οι κοινές αξίες που μοιραζόμαστε με τα άλλα 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ειρήνη, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η πρόοδος και η ευημερία».

Ιδιαίτερα για την Κύπρο που συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής μέρους του εδάφους της, «κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους», η Ένωση είναι ο χώρος που προσφέρει την ασφάλεια αλλά και την προοπτική για απαλλαγή από την κατοχή, για επανένωση μέσα από την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του Κεκτημένου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, καθώς και των σχετικών ψηφισμάτων και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καταλήγει.

ΚΥΠΕ