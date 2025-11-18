Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, πρώην διευθυντής ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ήταν για πολλούς η… αιχμή του δόρατος κατά της διαφθοράς. Απόλυτα ταυτισμένος με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, θεωρείτο άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του και ο εξ απορρήτων του. Αλήθεια ή ψέματα, αυτή ήταν η εντύπωση που κυριαρχούσε στην αντίληψη πολλών, ενισχυμένη και από όσα κυκλοφορούσαν ανεπίσημα στο παρασκήνιο.

Μέχρι που ο Ανδρέας Χασαπόπουλος αποφάσισε να σταθεί απέναντι και να αρχίσει να ρίχνει πέτρες. Τις τελευταίες μέρες βρήκε και πεδίο για να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση, ρίχνοντας… κοτρώνες ολόκληρες προς διάφορες κατευθύνσεις, μέσω του podcast που έκανε μαζί με τον Χριστόφορο Τορναρίτη. Μία από αυτές έφυγε και προς την πλευρά του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος απάντησε χθες με σχετική ανάρτηση.

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, σε ένα από τα διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίζεται ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τού είχε εκμυστηρευτεί πως το Άλμα -το κόμμα δηλαδή που ίδρυσε- θα πήγαινε καλά στις εκλογές, διότι το υποστηρίζει και ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα Χασαπόπουλου για όσα, όπως υποστηρίζει, του είχε πει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ ήθελε να κάνει ζημιά στην Αννίτα για να επανέλθει ο ίδιος στο κόμμα. Αυτά, όπως ανέφερε, του τα είπε όταν διατηρούσαν στενές σχέσεις και του εκμυστηρευόταν τα πάντα. Τότε ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, που του είχε πει και για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ότι είναι «κλειστή» με το Άλμα αλλά θα το ανακοινώσουν αργότερα.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε χθες με ανάρτησή του στα όσα υποστήριξε ο Χασαπόπουλος, λέγοντας πως τα διαψεύδει κατηγορηματικά. «Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις. Σ’ αυτές τις συνθήκες, ο τόπος μας χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε έναν δυναμικό και στιβαρό Δημοκρατικό Συναγερμό. Μακριά από περισπασμούς, θα κρατήσουμε πρωτοπόρο το κόμμα μας- και εγώ προσωπικά θα συνεχίσω, όπως πάντα, να αφιερώνω όλες μου τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες, που προφανώς κατηγορηματικά διαψεύδω, δεν θα μας αποπροσανατολίσουν», έγραψε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η ανάρτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν απαντούσε μόνο στις αναφορές Χασαπόπουλου, αλλά και σε όσα λέγονται κατά καιρούς στο παρασκήνιο για τη σχέση του, αφενός με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και αφετέρου με την Αννίτα Δημητρίου.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο δημόσιος βίος στην Κύπρο κινείται πλέον στους ρυθμούς Χασαπόπουλου και όσων υποστηρίζει για τον τρόπο που, κατά την άποψή του, λειτουργούσε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης όσο ήταν ακόμη Γενικός Ελεγκτής. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι βρισκόταν πίσω από αναρτήσεις της σελίδας που διαχειριζόταν ο ίδιος, με την ονομασία «Ομάδα Στήριξης Γενικού Ελεγκτή», η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς». Αυτή η πτυχή έχει διάφορες προεκτάσεις, πέραν από το όποιο πολιτικό κόστος για το Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη προσωπικά.

Ο τελευταίος, πάντως, δεν έχει τοποθετηθεί σε σχέση με τις νέες αναφορές Χασαπόπουλου στον Χριστόφορο Τορναρίτη. Με ανάρτησή του το περασμένο Σάββατο, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε αναφερθεί μόνο σε όσα υποστήριξε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος στον τοπικό σταθμό «Βεργίνα» την περασμένη Πέμπτη. Ουσιαστικά, απέδωσε τη συμπεριφορά του Χασαπόπουλου σε προσπάθεια πολιτικής εξόντωσής του, χωρίς να απαντά επί της ουσίας.

Πολιτικό κόστος

Η όλη ιστορία δεν ευνοεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το Άλμα, καθώς ο ίδιος φαίνεται ότι στριμώχνεται. Οι αποκαλύψεις Χασαπόπουλου δεν είναι, ωστόσο, η μόνη αιτία πίεσης, αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δυσκολεύεται να βρει προσωπικότητες για το ψηφοδέλτιό του. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα από τις αναφορές Χασαπόπουλου δημιουργεί περαιτέρω σκεπτικισμό έναντι της προσπάθειας του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η οποία δείχνει να μην έχει τη δυναμική που ο ίδιος ανέμενε.