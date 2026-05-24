Φόρεσε το γαμπριάτικο κοστούμι και πριν καταλήξει στην εκκλησία για να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, ένας νεαρός από τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, πήγε να ψηφίσει. Στέλνοντας μάλιστα το μήνυμα «όχι στην αποχή», ο νεαρός που έφθασε στο εκλογικό κέντρο με τη συνοδεία φίλων του, δήλωσε ότι «ακόμα και την μέρα που είναι ο γάμος μου ήρθα να ψηφίσω, όχι στην αποχή, όλοι στις κάλπες».

Την ώρα που ο ίδιος ασκούσε το εκλογικό του δικαίωμα, οι φίλοι του τραγουδούσαν «ώρα καλή και ώρα γρουσή».