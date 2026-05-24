Συγκρατημένη αισιοδοξία, ικανοποίηση και αναμονή επικρατούν στα επιτελεία των κομμάτων μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls των Βουλευτικών Εκλογών. Ηγεσίες και στελέχη περιμένουν τα επίσημα αποτελέσματα της κάλπης για να επιβεβαιώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το εκλογικό αποτέλεσμα.

ΔΗΣΥ

Ικανοποιημένοι αλλά χωρίς να πανηγυρίζουν, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι ηγεσία και στελέχη στον ΔΗΣΥ, αλλά η προσοχή επικεντρώνεται στα επίσημα αποτελέσματα και ειδικά στις έδρες που θα εξασφαλίσει το κόμμα.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, επικρατεί αισιοδοξία καθώς τα exit-polls επιβεβαιώνουν, όπως αρμόδια πηγή ανέφερε στο philenews, τις μετρήσεις του κόμματος.

Η προσοχή αυτή τη στιγμή εστιάζει στα πρώτα αποτελέσματα από τις κάλπες προκειμένου να αρχίσει να διαμορφώνεται η πραγματική εικόνα με πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Επίσημα δηλώσεις δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αν και στην Πινδάρου φθάνουν συνεχώς στελέχη του κόμματος ενώ έξω από το οίκημα σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύονται και υποστηρικτές του ΔΗΣΥ.

ΑΚΕΛ

Αισιοδοξία ότι το ΑΚΕΛ θα διατηρήσει τα ποσοστά του, χωρίς να αποκλείει και αύξηση τους, είναι η αρχική αντίδραση στα δώματα του ΑΚΕΛ, με βάση τις δημοσκοπήσεις εξόδου.

Στέλεχος του κόμματος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι ουδεμία δημοσκόπηση εξόδου δείχνει το ΑΚΕΛ κάτω από 21%.

Το ΑΚΕΛ έκανε τις εκτιμήσεις του λίγο πριν τις δημοσκοπήσεις εξόδου ενώ ασκήσεις επί χάρτου έγιναν και αμέσως μετά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου.

Όπως υπεδείχθη από στέλεχος του ΑΚΕΛ, αρχικός στόχος, πριν την δημιουργία και των νέων κομμάτων ήταν η διατήρηση των ποσοστών του κόμματος, ως εκ τούτου, μετά τη δραστηριοποίηση των νέων σχημάτων, αποτιμάται ως πολύ θετική εξέλιξη.

Το ίδιο στέλεχος παρατήρησε επίσης, πως το ΑΚΕΛ θα αναμένει τα αποτελέσματα της κάλπης, με το σκεπτικό ότι τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δυνατόν να διαφοροποιηθούν από τις κάλπες.

ΕΛΑΜ

Με αγωνία, χαμόγελα αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχθηκαν στα γραφεία του ΕΛΑΜ τα πρώτα αποτελέσματα των exit polls, που το δείχνουν κοντά στο 10,5% με 12,5%.

Οι δημοσκοπήσεις εξόδου δείχνουν το ΕΛΑΜ να εξέρχεται ενισχυμένο συγκριτικά με τις εκλογές του 2021. Υπενθυμίζεται ότι το2021 το ποσοστό του ΕΛΑΜ ήταν στο 6,78% με 4 έδρες.

Εάν τα αποτελέσματα των exit polls επαληθευτούν, οι τρεις προεκλογικοί στόχοι του ΕΛΑΜ, δηλαδή η αύξηση των εδρών, των ποσοστών και του πραγματικού αριθμού ψήφων σε σχέση με τις Ευρωεκλογές, θα επιτύχουν. Ωστόσο, ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος παραμένουν φειδωλοί και δεν προτίθενται να προβούν σε δηλώσεις πριν από την καταμέτρηση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως υποστηρικτές του κόμματος είχαν αρχίσει να καταφθάνουν στα κεντρικά γραφεία από το μεσημέρι.

ΔΗΚΟ

Ικανοποίηση επικρατεί στο ΔΗΚΟ από τα πρώτα αποτελέσματα των exit-polls, καθώς φαίνεται να κλειδώνει την τέταρτη θέση. Κομματικά στελέχη του ΔΗΚΟ μιλώντας στο philenews ανέφεραν πως θα αναμένουν το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Σημείωσαν, επίσης πως εάν επιβεβαιωθούν τα exit polls το εκλογικό αποτέλεσμα στέλνει σημαντικά μηνύματα στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου.

Το ΔΗΚΟ, μας λέχθηκε λαμβάνει τα μηνύματα τα οποία θα αξιολογήσουν και παράλληλα τους προβληματίζουν. Την ίδια ώρα, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση από τα exit polls , καθώς, όπως μας αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, πολλοί περιλαμβανομένων και των δημοσκοπήσεων προεξοφλούσαν την κατάρρευση των ποσοστών του κόμματα.

Παράλληλα, σημειώνουν, με τα exit polls, φαίνεται το ΔΗΚΟ να παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα του κέντρου και διατηρεί το ρυθμιστικό του ρόλο. Σύμφωνα με κομματικά στελέχη, εάν επιβεβαιωθούν τα exit-polls, το ΔΗΚΟ στη νέα Βουλή θα ενισχύσει τον ρόλο του ως το μοναδικό κόμμα του κέντρου.

ΑΛΜΑ

Ικανοποίηση στα γραφεία του Άλματος μετά τα αποτελέσματα των exit polls με τα στελέχη του κόμματος να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Πλέον αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση του κόμματος

Τη βεβαιότητα ότι το Άλμα θα είναι στη νέα Βουλή εξέφρασε πριν από λίγο σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του κόμματος Κατερίνα Παπαραδαμάνθους. Παράλληλα, τόνισε με έμφαση ότι το Άλμα ήρθε για να μείνει και σημείωσε πως για τα περαιτέρω θα αναμένουν τα επίσημα αποτελέσματα.

ΕΔΕΚ

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο επιτελείο της ΕΔΕΚ για το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών.

Αξιωματούχοι του κόμματος, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls των τηλεοπτικών καναλιών, εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία για είσοδο της ΕΔΕΚ στη Βουλή.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν, αναμένουν τη ροή των επίσημων αποτελεσμάτων για να έχουν μια πιο ασφαλή εικόνα, σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα.

ΔΗΠΑ

Συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα βρίσκονται στη νέα Βουλή παρουσιάζονται όλοι στη Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΔΗΠΑ), μετά την ανακοίνωση των exit polls.

Αναμένουν τα επίσημα αποτελέσματα της κάλπης προτού προβούν σε επίσημες δηλώσεις και σημειώνουν ότι και στις βουλευτικές εκλογές του 2021 τα exit polls έδειχναν το Κίνημα εκτός Βουλής και αυτά διαψεύσθηκαν.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, βρίσκεται στο γραφείο του, στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κίνημα, με την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος και τους συμβούλους του και παρακολουθεί την ροή των αποτελεσμάτων.

Volt

Με χειροκροτήματα και ενθουσιώδεις επευφημίες υποδέχθηκαν φίλοι και μέλη του Volt Κύπρου τα exit polls, τα οποία παρακολουθούν στο εκλογικό κέντρο του κόμματος στη Λευκωσία, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 6:00 μ.μ.

Στις πρώτες αντιδράσεις καταγράφεται ικανοποίηση για το ποσοστό που αποδίδεται στο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εξόδου που εκτιμάται από στελέχη του Volt ότι μπορεί να μεταφραστεί σε έως και 3 έδρες στη σύνθεση της νέας Βουλής.

Επίσημη τοποθέτηση για την εικόνα των exit polls αναμένεται από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Πιέρο Κάρουλλα, ο οποίος θα προβεί σε δηλώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης.

Κίνημα Οικολόγων

