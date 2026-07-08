Την ερχόμενη Παρασκευή, στις 10 το πρωί, θα ανηφορίσουν ξανά στο Προεδρικό η ηγεσία και τα μέλη της Γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος, για το δεύτερο και ενδεχομένως καθοριστικότερο ραντεβού σχετικά με τη συνεργασία τους με την Κυβέρνηση.

Χθες, η Γραμματεία και το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος είχαν πολύωρες συνεδρίες, κατά τις οποίες συζητήθηκε το θέμα της συνεργασίας του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του κόμματος κατατέθηκε ευρύτερος προβληματισμός, τόσο γύρω από τη σχέση του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, όσο και για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Η δυσαρέσκεια, τουλάχιστον εκ μέρους της ηγεσίας του ΔΗΚΟ, θεωρείται δεδομένη. Παράλληλα, εκφράζεται η θέση ότι το ΔΗΚΟ πρέπει να έχει ισχυρότερη παρουσία στην Κυβέρνηση, με μεγαλύτερο αριθμό υπουργών, αλλά και με προεδρίες ημικρατικών οργανισμών.

Λέχθηκε εκ νέου ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και από τους υπουργούς της Κυβέρνησης, για ζητήματα πολιτικής. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό πριν από τη λήψη αποφάσεων.

Τόσο κατά τη συνεδρία της Γραμματείας, όσο και κατά τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος δεν τέθηκε ζήτημα ονομάτων για υπουργοποίηση ή διορισμούς σε ημικρατικούς οργανισμούς. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην προσδοκία του ΔΗΚΟ για μεγαλύτερο σεβασμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κόμματος στην Κυβέρνηση.

Το πιθανότερο είναι ότι τα στελέχη του ΔΗΚΟ αναμένουν να ακούσουν την Παρασκευή τις προθέσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Προς το παρόν, δεν τίθεται θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση. Ωστόσο, διαμορφώνεται ένα κλίμα που ενδεχομένως να οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, πέραν των χθεσινών συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του κόμματος, επικρατεί ευρύτερος προβληματισμός γύρω από τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για την επόμενη ημέρα: κατά πόσον το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει να στηρίζει την Κυβέρνηση ή εάν οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν τελικά σε οριστική ρήξη και αποχώρηση του κόμματος από αυτήν.

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει μόνο μία άποψη εντός του κόμματος.

Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές του υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, στη συνέντευξή του στην «Καθημερινή» την περασμένη Κυριακή, όπου κράτησε αποστάσεις από τους χειρισμούς του Νικόλα Παπαδόπουλου και από όσα διαρρέουν γύρω από τη σχέση του κόμματός του με την Κυβέρνηση.

Ο εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΚΟ ήταν ξεκάθαρος ως προς τη συνέχιση της συνεργασίας, αλλά και τη στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη για επανεκλογή στην Προεδρία της Δημοκρατίας στις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Το ΔΗΚΟ δεν έχει λόγο να σκεφτεί να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση. Στηρίξαμε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και συμφωνήσαμε σε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο υλοποιείται χωρίς ιδιαίτερες διαφωνίες. Άρα συνεχίζουμε την προσπάθεια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Δαμιανός στη συνέντευξή του την περασμένη Κυριακή.

Στα δηκοϊκά γραφεία συζητείται επίσης το ενδεχόμενο, ακόμη και στην περίπτωση που ληφθεί απόφαση αποχώρησης του ΔΗΚΟ από την Κυβέρνηση, κάποιοι υπουργοί που είναι μέλη ή στελέχη του κόμματος να μην ακολουθήσουν την απόφαση αυτή.

Στην εξίσωση προστέθηκε ασφαλώς και η αναφορά της αναπληρώτριας προέδρου του κόμματος, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, στο podcast «Το Κουρείον». Η κ. Ερωτοκρίτου έθεσε ως προβληματισμό γιατί το ΔΗΚΟ να μη διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο την Προεδρία της Δημοκρατίας, είτε με τον πρόεδρό του είτε με άλλο πρόσωπο.

Η άποψη αυτή συζητείται υπό το πρίσμα του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να αιτιολογηθεί μια απόφαση αποχώρησης από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και, στη συνέχεια, ενδεχόμενη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ για στήριξη του υποψηφίου του, είτε πρόκειται για την Αννίτα Δημητρίου είτε για τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αυτό που λέγεται είναι ότι, με οποιονδήποτε από τους δύο, υπάρχουν περισσότερες διαφορές, τόσο σε ό,τι αφορά το Κυπριακό όσο και σε ζητήματα οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής.

Η συνάντηση της Παρασκευής αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ενδεχομένως να λειτουργήσει τροχιοδειχτικά για τη συνέχιση της σχέσης των δύο πλευρών.