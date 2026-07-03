Η προχθεσινή συνάντηση στο Προεδρικό μεταξύ της Γραμματείας του ΔΗΚΟ και του Προέδρου Χριστοδουλίδη δεν είχε κάποια οριστική κατάληξη. Η κάθε πλευρά έθεσε προς συζήτηση τις απόψεις της για τη μεταξύ τους σχέση και το πώς η κάθε πλευρά την προσεγγίζει, χωρίς όμως να υπάρξει μία κοινή απόφαση ή συνεννόηση για την από δω και πέρα συνεργασία τους. Γι’ αυτό και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την ερχόμενη, κατά πάσα πιθανότατα βδομάδα, όταν θα επιστρέψει από το εξωτερικό, που βρίσκεται από χθες, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι υπάρχει μία διαφορετική ανάγνωση των δεδομένων. Από πλευράς ΔΗΚΟ φαίνεται να υπάρχει ένας προβληματισμός, ενώ από πλευράς Κυβέρνησης, γίνεται μία προσπάθεια να διατηρηθούν χαμηλοί οι τόνοι.

Για την προχθεσινή συνάντηση στον Λόφο, ρωτήθηκε χθες ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δηλώνοντας ότι η συνεργασία της Κυβέρνησης με το ΔΗΚΟ ενισχύεται μέσα από τη συνεχή υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, σημειώνοντας παράλληλα ότι η διαρροή της επιστολής του Προέδρου του ΔΗΚΟ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν απασχολεί την Κυβέρνηση.

Οι πληροφορίες του «Φ», στις οποίες έγινε αναφορά και στο χθεσινό ρεπορτάζ, είναι ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετέφερε στην αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ, τη δυσαρέσκειά του για τη διαρροή της επιστολής, πριν αυτή φτάσει στα χέρια του.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στις δηλώσεις του χθες είπε ότι οι συναντήσεις του Προέδρου με τις Γραμματείες των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δεν πρέπει να προκαλούν εντύπωση, αφού αυτό είναι κάτι αυτονόητο, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ.

Είπε, ακόμη, ότι αυτή ήταν η τέταρτη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ μετά τις βουλευτικές, σημειώνοντας ότι «το ΔΗΚΟ είναι βασικός εταίρος της Κυβέρνησης και συνέβαλε και συμβάλλει, όπως και η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ, σε μεγάλο βαθμό, στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της συνάντησης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ήταν κοινή θεώρηση όλων ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, οι πολιτικές που η Κυβέρνηση προωθεί και υλοποιεί, αποτελούν επιτυχίες. Αποτελούν ένα έναυσμα για την απόδειξη του πώς μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών, και ειδικά τα στελέχη του ΔΗΚΟ αυτό το έχουν αναγνωρίσει, αφού και οι ίδιοι το είχαν προτάξει κατά την προεκλογική περίοδο με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό, αναγνωρίζοντας τα θετικά της συμμετοχής στη διακυβέρνηση. Πέραν τούτου, έγινε ανταλλαγή απόψεων για μια σειρά θεμάτων».

Ανέφερε ακόμη ότι «έγινε μια σφαιρική ανταλλαγή απόψεων πάντοτε στο πνεύμα του σεβασμού και τις ειλικρίνειας που διέπει αυτή τη συνεργασία και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση, ότι όσο προχωρεί, βελτιώνεται, ενισχύεται, επιταχύνεται η υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου, αυτό είναι προς όφελος όλων, κυρίως των πολιτών».

Ερωτηθείς αν έχει ενοχλήσει την Κυβέρνηση η διαρροή σε ΜΜΕ της επιστολής του προέδρου του ΔΗΚΟ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η επιλογή αυτού που το έχει διαρρεύσει δεν απασχολεί την Κυβέρνηση», ενώ σε ερώτηση αν ενοχλεί την Κυβέρνηση ότι στην επιστολή του ο κ. Παπαδόπουλος έθετε την ατζέντα των συζητήσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι κάθε πολιτική δύναμη που στηρίζει ή δεν στηρίζει τον Πρόεδρο έχει το δικαίωμα να θέσει οποιοδήποτε θέμα και ο Πρόεδρος με σεβασμό θα ακούσει όλα τα θέματα και θα ασκήσει τις συνταγματικές του εξουσίες, όπως ο ίδιος αξιολογεί, στη βάση της εντολής που του έδωσε ο κυπριακός λαός.

Περί ονομάτων

Κατά την προχθεσινή συνάντηση δεν συζητήθηκαν οποιαδήποτε ονόματα από πλευράς ΔΗΚΟ για το θέμα του ανασχηματισμού. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξάλλου δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το τι προτίθεται να κάνει και πότε, σε σχέση με αλλαγές στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ήταν έντονος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι θέλει το ΔΗΚΟ να έχει πιο ουσιαστικό ρόλο, όχι μόνο αριθμητικά στην Κυβέρνηση, αλλά και στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν αφορά διορισμούς σε Υπουργικό και συμβούλια ημικρατικών.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, αυτό το οποίο διαμηνύεται είναι πως στην προχθεσινή συνάντηση δεν συζητήθηκαν οποιαδήποτε ονόματα για υπουργοποίηση. Ο γ.γ. του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού, τόσο σε τηλεοπτικές, όσο και ραδιοφωνικές του δηλώσεις σημείωσε ότι δόθηκε περισσότερη βαρύτητα στη συνάντηση, αναφέροντας ότι ήταν μια συνάντηση που είχε ζητήσει το ΔΗΚΟ και πως καθυστέρησε λόγω των εκλογών και των εξελίξεων.