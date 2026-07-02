Το Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζει τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», ως μια σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της πλήρους και αντικειμενικής διερεύνησης των ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί.

Από την πρώτη στιγμή, το ΔΗΚΟ τόνισε την ανάγκη η υπόθεση να τύχει χειρισμού με απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου, στο τεκμήριο της αθωότητας, στην ανεξαρτησία των θεσμών και στην ανάγκη διασφάλισης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη.

Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αποτελεί θετικό βήμα. Εκείνο που έχει πλέον καθοριστική σημασία είναι η διαδικασία να προχωρήσει χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς δημόσιες υπερβολές και χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να υπονομεύσει το ανακριτικό έργο.