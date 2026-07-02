Οδικό Χάρτη με έργα ύψους €415 εκατ. (±50%) σε λιμάνι και μαρίνα, σε ορίζοντα εικοσαετίας, παρουσίασε το απόγευμα της Πέμπτης, ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας, η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Στην ουσία προτείνεται ενιαίος σχεδιασμός για ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας που θα περιλαμβάνει έργα τόσο σε χερσαίους χώρους 85.000 τ.μ., όσο και την ενοποίηση των παραλιακών μετώπων των Φοινικούδων και της περιοχής των πρώην διυλιστηρίων, μέσω πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, πλατειών και χώρων αναψυχής.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου βιώσιμου και διεθνώς ανταγωνιστικού παραθαλάσσιου συμπλέγματος το οποίο θα συνδυάζει τουριστικές, επιχειρηματικές και δημόσιες χρήσεις καθώς και υπηρεσίες µαρίνας.

Η Αρχή Λιμένων θα διατηρήσει την ιδιοκτησία των υποδομών, ωστόσο προβλέπεται και η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Προνοείται, ακόμη, η προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και η εκπόνηση του Γενικού Ρυθμιστικού Σχεδίου (Concept Master Plan) για τον ενιαίο σχεδιασμό. Οι αναπτύξεις έχουν χωριστεί σε τρία υποέργα που είναι τα εξής:

Ανάπλαση και αξιοποίηση των χερσαίων χώρων της μαρίνας και της παρακείμενης γης,

Αναβάθμιση και επέκταση της μαρίνας και

Εκσυγχρονισμός και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του λιμανιού.

Ανάπτυξη των χερσαίων χώρων

Η ανάπτυξη των χερσαίων χώρων, θα γίνει εντός δεκαετίας και έχει εκτιμώμενο κόστος τα €190 εκατ. (±50%). Αρχικά θα γίνει από το 2027-2028 εξωραϊσμός των χερσαίων χώρων και προσωρινή ενοποίησή τους με την Πλατεία Ευρώπης. Ακολούθως το 2028-2031 θα δημιουργηθούν νέο οδικό δίκτυο, νέος πολυώροφος χώρος στάθμευσης, αλλά και νέοι χώροι πρασίνου

Η ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των χερσαίων τεμαχίων προτείνεται να υλοποιηθεί μέσω συμφωνιών παραχώρησης προς τρίτους. Συγκεκριμένα από το 2028-2036 προβλέπεται η δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και Συνεδριακού Κέντρου, εστιατορίων και χώρων αναψυχής, εκθεσιακού χώρου και Ναυτικού Ομίλου, Κέντρου Αριστείας, καθώς και καταστημάτων.

Ανάπτυξη της μαρίνας

Τα έργα έχουν ορίζοντα δεκαετίας και εκτιμώμενο κόστος τα €20 εκατ. (±50%). Το πλάνο ανάπτυξης υιοθετεί στην ουσία πρόταση του Υπερταμείου, που προνοεί την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού κατά 150-200 θέσεις. Πρώτα θα συντηρηθούν οι υφιστάμενες υποδομές (2027-2028) και ακολούθως μέχρι το 2036 θα δημιουργηθούν νέο κτήριο Υπηρεσιών, νέο νότιο κρηπίδωμα νέες πλωτές αποβάθρες, ενώ θα γίνει επέκταση και του υπήνεμου κυματοθραύστη.

Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του λιμανιού

Τα πιο πολυετή και με το πιο μεγάλο κόστος έργα είναι αυτά που θα γίνουν στο λιμάνι. Οι αναπτύξεις θα ξεδιπλωθούν σε βάθος εικοσαετίας και εκτιμήθηκαν στα €205 εκατ. (±50%).

Αρχικά θ’ αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός του λιμανιού για βελτίωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου και βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες (2027-2028). Επιπρόσθετα, προβλέπεται συντήρηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών καθώς και αναβάθμιση του δικτύου κρίσιμων υποδομών (2028-2029). Στον χώρο θα ανεγερθεί νέα Αίθουσα Επιβατών, από την οποία θα μπορεί κάποιος να πάει πεζός προς τη μαρίνα και την Πλατεία Ευρώπης.

Μεσοπρόθεσμα (2036-2041) προβλέπεται η κατασκευή νέου νότιου κρηπιδώματος, για αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού εμπορικών πλοίων και μακροπρόθεσμα (2041-2045) η επέκταση του νότιου κρηπιδώματος, ώστε ν’ αυξηθεί η ικανότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού επιβατικών πλοίων, αλλά και επέκταση του λιμανιού με δημιουργία νέας λιμενολεκάνης και θέσεων ελλιμενισμού εμπορικών πλοίων.

Η παρουσίαση έγινε ενώπιον όλων των φορέων της Λάρνακας, ενώ κλήθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων.