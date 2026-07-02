Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Τσαλακό, έναν άνθρωπο που, όπως αναφέρει, «υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, επαγγελματισμό και ήθος, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη αξία ζωής το δικαίωμα στην υπεύθυνη ενημέρωση».

Αυτούσια η δήλωση του Προέδρου

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Τσαλακού, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, επαγγελματισμό και ήθος, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη αξία ζωής το δικαίωμα στην υπεύθυνη ενημέρωση.

Ο Γιώργος Τσαλακός διέγραψε μια μακρά και αξιόλογη πορεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρετώντας από θέσεις υψηλής ευθύνης τον χώρο της ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Διευθυντής Σύνταξης στην ΕΡΤ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, καθώς και διευθυντικό στέλεχος άλλων κυπριακών μέσων ενημέρωσης, αφήνοντας το δικό του ουσιαστικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία.

Ξεχώρισε για το ήθος, την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα και την ευρύτητα της γνώσης του αντικειμένου του. Με την στάση ζωής του κέρδισε την εκτίμηση και τον σεβασμό των συναδέλφων του αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.»