Σε δημόσια παρέμβαση του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου διαβεβαιώνει πως θα βρίσκεται δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πορεία προς την λύση.

Σε ανάρτηση του, έγραψε πως τα πράγματα κινούνται προς μια σοβαρή πρωτοβουλία για το Κυπριακό, όπως είπε επανειλημμένα και ο ΠτΔ αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη.

Υπογράμμισε ότι είναι ξεκάθαρο πως ο διεθνής παράγοντας εργάζεται για μια συνολική λύση του Κυπριακού, όχι απλά για συνομιλίες.

«Το status quo δεν είναι λύση. Αλλά ούτε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Κι αυτό το επαναλαμβάνουν εμφατικά και τα Ηνωμενα Έθνη. Είναι ένα καθαρό μήνυμα που ελπίζω να γίνει αντιληπτό απ’ όλους μας. Στην πορεία προς την λύση ο ΠτΔ θα μας βρει δίπλα του», επισήμανε.