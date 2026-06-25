Βόλτα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Πάφου κάνουν αυτή την ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι που μετέχουν στην σημαντική διάσκεψη που οργανώνει η Κυπριακή Προεδρία και το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές της ΕΕ.

Συνοδεία ξεναγών οι σύνεδροι ξεναγούνται το απόγευμα αυτό σε περιοχή της Πάφου με συγχρηματοδοτούμενα έργα και συγκεκριμένα από την πλατεία Διονυσίου Σολωμού, απέναντι από τα νεοκλασικά εκπαιδευτήρια της πόλης μέχρι το αναπλασθέν Χάνι του Ιμπραήμ στο εμπορικό κέντρο της παλιάς πόλης.

Αργότερα απόψε θα παρατεθεί το επίσημο δείπνο προς τους ευρωπαίους αξιωματούχους σε εστιατόριο στο εμπορικό κέντρο Πάφου, στο οποίο θα παρακαθήσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

​Οι κύριες εργασίες της διάσκεψης θα πραγματοποιηθούν αύριο. Θα αρχίσουν στις 9:30πμ με ομιλία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό της Μάλτας. Στις 10:30 θα ληφθεί η οικογενειακή φωτογραφία και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στη 1.00μμ.

Στη διάσκεψη της Πάφου, την τελευταία της κυπριακής προεδρίας, λαμβάνουν μέρος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Robert Abela, Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας και κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών θεσμών.

​Στη διάσκεψη γίνεται η παρουσίαση των δυο νέων, ολοκληρωμένων στρατηγικών της Επιτροπής για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής και αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Raffaele Fitto και τον Επίτροπο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστα Καδή.

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