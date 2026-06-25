Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξεπλάγη από τον αυστηρό έλεγχο ασφαλείας πριν από την πτήση του για το Μαϊάμι και μάλιστα αντέδρασε με χιούμορ.

Ενώ ταξίδευε με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων εναντίον της Κολομβίας στις 28 Ιουνίου, ο Ρονάλντο υποβλήθηκε σε αυστηρό έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Φλόριντα. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο, έπρεπε να συμμορφωθεί με όλες τις διαδικασίες ασφαλείας όπως κάθε άλλος παίκτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 41χρονος σταρ κλήθηκε να βγάλει την τσάντα ώμου του και να υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο από το προσωπικό ασφαλείας. Αυτή η αυστηρότητα εξέπληξε αρκετά τον Ρονάλντο, και μάλιστα βρήκε τη μακρά διαδικασία κάπως περίπλοκη.

Σε μια στιγμή, ο Κριστιάνο φέρεται να αστειεύτηκε, ρωτώντας αν χρειαζόταν να βγάλει το ακριβό ρολόι και τα γυαλιά ηλίου του για έναν έλεγχο. Η διακριτικά σαρκαστική απάντηση του CR7 εκτόνωσε την ένταση.

🇵🇹 Security asked Cristiano Ronaldo to check his bags. He jokingly started taking off his glasses too.😭😭 pic.twitter.com/vRuJFzpYPv June 24, 2026

Ωστόσο, οι δυνάμεις ασφαλείας διατήρησαν τις διαδικασίες τους, χωρίς να κάνουν καμία εξαίρεση για κανένα άτομο, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ονομάτων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το περιστατικό τράβηξε γρήγορα την προσοχή των οπαδών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί σχολίασαν ότι αυτό ήταν απόδειξη ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 διεξάγεται με εξαιρετικά υψηλά πρότυπα ασφαλείας.

Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ως αρχηγός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.

Ως τώρα στη φάση των ομίλων πέτυχε δύο γκολ στον αγώνα απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του με 5-0.

Με αυτά τα τέρματα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

athletiko.gr