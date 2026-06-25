Στις φυλακές του Ντουμπάι, αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή, κρατείται μία Βρετανίδα ινφλουένσερ, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία ενός άνδρα που γνώρισε μέσω Facebook.

Η 23χρονη Μπρουκ Τζορτζ κατηγορείται ότι σκότωσε τον 26χρονο, επίσης Βρετανό, Ουίλιαμ Τρίμπι μέσα στο πολυτελές διαμέρισμά του στο Ντουμπάι, με ένα κουζινομάχαιρο.

Σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Detained in Dubai, η 23χρονη αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου με εκτελεστικό απόσπασμα.

Η Τζορτζ συνελήφθη από τις Αρχές του εμιράτου, καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής στη Βρετανία, και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα του Μπουρ Ντουμπάι.

«Ήταν σε αυτοάμυνα» λέει οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωσή της

Οι ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι η Τζορτζ μαχαίρωσε θανάσιμα τον Τρίμπι σε αυτοάμυνα, αφού πρώτα το θύμα τής είχε επιτεθεί.

Η Ράντα Στέρλινγκ, επικεφαλής της οργάνωσης Detained in Dubai, δήλωσε ότι η 23χρονη «άπλωσε το χέρι της για να πιάσει το μαχαίρι αφού δέχτηκε επίθεση και γροθιά στο πρόσωπο. Οι Αρχές πρέπει να την αντιμετωπίσουν ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας όσο διεξάγουν έρευνα».

Η οργάνωση ζητά από τις Αρχές του εμιράτου να την αφήσουν ελεύθερη με εγγύηση, καθώς ο κόσμος της έχει γκρεμιστεί και η οικογένειά της υποφέρει και κλαίει.

«Η Μπρουκ ενήργησε με γνήσιο φόβο για την ασφάλειά της μετά από μια βίαιη επίθεση. Θα διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων της και ότι θα λάβει δίκαιη δίκη» είπε η υπεύθυνη της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Την παρέσυρε με υποσχέσεις αγάπης και ρομαντισμού» λέει η οικογένεια

Η οικογένεια της Τζορτζ ισχυρίζεται ότι αρχικά ο Τρίμπι -τον οποίο η κόρη τους γνώρισε μέσω Facebook- τη φλέρταρε και την παρέσυρε στο πρώτο της ταξίδι στο Εμιράτο, με υποσχέσεις αγάπης και ρομαντισμού.

Όταν όμως η κοπέλα πήγε να τον επισκεφθεί στο Ντουμπάι για δεύτερη φορά -και να μείνει στο σπίτι του φίλου της-, ο 26χρονος της επιτέθηκε, την εκμεταλλεύτηκε και μάλιστα της πήρε το διαβατήριο, για να την εμποδίσει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ίδια η 23χρονη ισχυρίζεται ότι ο Τρίμπι ήταν αρχικά πολύ ευγενικός και στοργικός -μάλιστα, στο πρώτο της ταξίδι τής έκανε δώρο μία επαγγελματική φωτογράφιση στην παραλία-, αλλά άλλαξε όταν τον επισκέφθηκε για δεύτερη φορά.

Η μητέρα της Μπρουκ, Τερέζα Τζορτζ, είπε ότι η κόρη της είχε ήδη αλλάξει μέχρι το δεύτερο ταξίδι της.

«Την προηγούμενη μέρα του περιστατικού δεν ήταν ο εαυτός της. Ήταν πιο ήσυχη από το συνηθισμένο, αλλά δεν μου είπε γιατί. Εκείνο το βράδυ πήγαν σε ένα μπαρ στο Ντουμπάι» δήλωσε στην Daily Mail.

«Όταν μίλησα με την Μπρουκ αμέσως μετά το περιστατικό, ήταν τρομοκρατημένη. Δεν έχω ξαναδεί την κόρη μου τόσο φοβισμένη. Έκλαιγε ανεξέλεγκτα. Είδα ότι το ένα της μάτι ήταν άσχημα πρησμένο και άρχιζε να κλείνει».

Στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται η ίδια η 23χρονη, ο Τρίμπι της επιτέθηκε αρχικά μέσα στο αυτοκίνητο της επιστροφής και στη συνέχεια στο διαμέρισμά του.

Φοβούμενη για τη ζωή της, η Τζορζ άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και τον μαχαίρωσε.

Στη συνέχεια πήρε πίσω το διαβατήριό της, έφυγε από το διαμέρισμα και αργότερα προσπάθησε να δραπετεύσει από τα ΗΑΕ, αλλά συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και κατηγορήθηκε για τον φόνο του 26χρονου.

Αυξανόμενες αναφορές για νεαρές γυναίκες που παρασύρονται στο Ντουμπάι και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης

Η Στέρλινγκ δήλωσε ότι η υπόθεση υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι influencers και οι νεαρές γυναίκες να «δελεάζονται» προς το εμιράτο με ψευδείς υποσχέσεις.

Μάλιστα, όπως τόνισε, υπάρχουν αυξανόμενες αναφορές για γυναίκες που έλκονται από το Ντουμπάι με υποσχέσεις για πολυτελή τρόπο ζωής, αμειβόμενη εργασία ή ρομαντικές σχέσεις, αλλά τελικά καταλήγουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εξαναγκασμού και βίας﻿.

«Όσοι ήταν πιο κοντά στην Μπρουκ φοβόντουσαν ότι είχε γίνει στόχος», είπε χαρακτηριστικά η υπεύθυνη της ανθρωπιστικής οργάνωσης.

Η Στέρλινγκ κάλεσε επίσης τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εξετάσουν όλες τις συσκευές και τις επικοινωνίες που συνδέονται με τον άνδρα, για να διαπιστώσουν εάν και άλλες γυναίκες μπορεί να ήταν θύματά του.

«Οι ερευνητές πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο η Μπρουκ να ήταν θύμα σοβαρής βίας και να διασφαλίσουν ότι θα λάβει ιατρική περίθαλψη, νομική υποστήριξη και άμεση βρετανική προξενική βοήθεια» είπε, καταλήγοντας.

iefimerida.gr