Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Ντουμπάι, όταν φωτιά ξέσπασε στους υψηλότερους ορόφους του Βόρειου Πύργου των Emirates Financial Towers, στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο της πόλης.

Μάρτυρες έκαναν λόγο για έντονο καπνό που έβγαινε από το κτίριο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και πορτοκαλί φλόγες από τα τελευταία επίπεδα.

Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με ισχυρή παρουσία περιπολικών, ενώ η οδός Αλ Σουκούκ που οδηγεί στο κτίριο τέθηκε σε αποκλεισμό.

Παράλληλα, διακόπηκε η πρόσβαση στην περιοχή για οχήματα και πεζούς, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόστηκαν.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται.

iefimerida.gr