Είναι σημαντικό να δούμε πολιτική πρόοδο σε διάφορες πτυχές του σχεδίου για τη Γάζα, είπε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, με αφορμή την επικείμενη συνεδρίαση στην Κύπρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ειρήνης την ερχόμενη βδομάδα.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Φερίτ Χότζα, ο κ. Κόμπος ρωτήθηκε με ποιο τρόπο αναμένεται να εμπλακεί η Κύπρος στη Σύνοδο για τη Γάζα.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι πρόκειται για μία Σύνοδο του διοικητικού βραχίονα του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ειρήνης, ο οποίος επέλεξε να λάβει χώρα στην Κύπρο.

«Δεν διοργανώνουμε, δεν συνδιοργανώνουμε, δεν συμμετέχουμε στις συζητήσεις που θα γίνουν», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καθεστώς παρατηρητή σε ότι αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης, μόνο σε ό,τι έχει να κάνει αποκλειστικά με τη Γάζα.

«Άρα αυτή είναι μία πρωτοβουλία, η οποία λήφθηκε από πλευράς των διοργανωτών. Τυγχάνει κάποιους από αυτούς να τους γνωρίζουμε, να έχουμε συχνές επαφές. Είναι δεδομένο ότι έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας σχετικά με το πώς προχωρούν τα πράγματα στη Γάζα, τόσο στο ανθρωπιστικό πεδίο, όσο και στην ανοικοδόμηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε τυχόν διμερείς συναντήσεις με κάποια από τα μέλη αυτού του Εκτελεστικού Συμβουλίου «θα συζητηθούν αναμφίβολα και οι προτάσεις μας. Εμείς θα προωθήσουμε το πώς αυτές οι προτάσεις έχουν εξελιχθεί».

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν υπήρξε μία σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο σε ό,τι αφορά τόσο τη χρηματοδότηση, όσο και την υλοποίηση συγκεκριμένων πρότζεκτ στη Γάζα. «Άρα είναι θετικό το ότι γίνεται μία επάνοδος, στην ουσία, στην εξέταση αυτών των θεμάτων. Τυγχάνει να γίνεται στη χώρα μας, τυγχάνει να έχουμε κάποιες επαφές με τους εμπλεκόμενους. Έχουμε τις προτάσεις μας, τις αναπτύξαμε, από άποψης περιεχομένου και, δοθείσης της ευκαιρίας, φυσικά εμείς θα τις προωθήσουμε», είπε.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι το Συμβούλιο θα συζητήσει και για το ζήτημα της χρηματοδότησης. «Αυτό αντιλαμβάνομαι θα συζητηθεί εν μέρει και από τους διοργανωτές στην κλειστή δική τους συνεδρία», είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει ως σενάριο το ενδεχόμενο η Κύπρος να γίνει το επίκεντρο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι σε αυτή τη φάση πρέπει κάποιος να κρατήσει το ότι επαναρχίζει αυτός ο διάλογος, αυτή η προσπάθεια. «Αυτό είναι σημαντικό. Έγιναν κάποιες επαφές όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά ας μην γελιόμαστε. Υπήρξε μία προτεραιοποίηση της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορούσαν την κατάσταση, όπως διαμορφωνόταν, στο Ιράν».

Επανέλαβε ότι εμείς έχουμε τις προτάσεις μας. «Το τι θα γίνει πιο κάτω σε ό,τι αφορά το σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο θυμίζω σε ό,τι αφορά αυτήν του την πτυχή και το Συμβούλιο Ειρήνης, προκύπτει μέσα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ψήφισμα 2803. Άρα σε αυτό έγκειται και η δική μας συμμετοχή», ανέφερε.

Εξάλλου, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι είναι σημαντικό να δούμε την πολιτική πρόοδο σε διάφορες πτυχές του σχεδίου, πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα επί του εδάφους, διότι δεν έχουν κατ’ ανάγκην προωθηθεί όλα τα πολιτικά ζητήματα προς επίλυση. Στη συνέχεια, ανέφερε, υπάρχει το κύριο ζήτημα της επιλογής των πρότζεκτ ανοικοδόμησης, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. «Άρα μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πρόκειται να γίνουν τα επόμενα βήματα, απ’ ό,τι πληροφορούμαστε, και οι δραστηριότητες του Συμβουλίου Ειρήνης».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα η Κύπρος από παρατηρητής να γίνει μέλος του Συμβουλίου, είπε ότι υπάρχει “παραφιλολογία”. Τόνισε ότι “δεν είμαστε μέλος, πολλώ δε μάλλον μόνιμο μέλος. Εμείς αποφασίσαμε ως παρατηρητές να συμμετάσχουμε στο κομμάτι που αφορά τη δραστηριότητα του Συμβουλίου Ειρήνης ως προς τη Γάζα, το οποίο έχει θεμελίωση και μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η πραγματικότητα”.

Υπενθύμισε επίσης ότι κατά τη σύνοδο που έγινε στην Ουάσινγκτον, σε ό,τι αφορούσε το κομμάτι των παρατηρητών και την πτυχή της Γάζας ήταν παρούσα η πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Συνεπώς δεν βαδίζουμε έναν μοναχικό δρόμο επί του ζητήματος τούτου. Ακολουθούμε και συμμορφωνόμαστε και ευθυγραμμιζόμαστε με την πλειοψηφική τάση, δεδομένης πάντα της γεωγραφίας μας και του προφίλ μας στο πλαίσιο της ενάσκησης της εξωτερικής πολιτικής», σημείωσε.

Ερωτηθείς κατά πόσο συνεχίζεται η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, ο κ. Κόμπος απάντησε θετικά, σημειώνοντας ότι «είχαμε αποστολή σχετικά πρόσφατα ενός ακόμη φορτίου, περιλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, θερμοκοιτίδων κλπ». Πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη έτοιμο επόμενο φορτίο προς αναχώρηση.

«Προκύπτει ένα τεχνικό διοικητικού χαρακτήρα ζήτημα σε ό,τι αφορά τους τελωνειακούς στο Ισραήλ, μία εσωτερικού χαρακτήρα εργατική διαφορά, η οποία δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις. Αυτό αφορά την ευρύτερη λειτουργία, δεν είναι ειδικά ως προς το δικό μας το πρότζεκτ», εξήγησε, σημειώνοντας ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε να δοθεί το πράσινο φως με την επίλυση των διαφορών, να δημιουργηθεί προοπτική για να μπορούμε να προχωρήσουμε.

«Υπάρχει δηλαδή ο σχεδιασμός, έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια εδώ, στέλνεται από φίλες χώρες ή οργανώσεις ανθρωπιστική βοήθεια μέσω των Ηνωμένων Εθνών και της UNOPS. Υπάρχουν ακόμα οι πόροι για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια», είπε καταληκτικά ο Υπουργός Εξωτερικών.

ΚΥΠΕ