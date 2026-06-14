Τα επόμενα βήματα με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας έχουν ήδη δρομολογηθεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος μίλησε στον Φιλελεύθερο λίγο μετά την επιστροφή του από τις χώρες της περιοχής. Η Κεντρική Ασία, τονίζει ο ΥΠΕΞ «συνιστά μια περιοχή ειδικής σημασίας για εμάς», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι απαιτείται προσπάθεια «ώστε να διαφυλάξουμε τα δικά μας συμφέροντα».

Το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Τατζικιστάν και η Κιργιζία είναι χώρες οι οποίες θεωρούνται ότι ανήκουν στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, και όπως αναφέρει ο Κ. Κόμπος, είναι «ειδικά με αυτή την κατηγορία χωρών, με τις οποίες ενδέχεται να έχεις σοβαρά προβλήματα, πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες διαλόγου».

Τα αποτελέσματα με το Καζακστάν αποτελούν σημείο αναφοράς και προς τις άλλες χώρες της περιοχής. Με το Καζακστάν η Κύπρος προχώρησε στο άνοιγμα εκατέρωθεν Διπλωματικών Αποστολών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και ξεκίνησαν απευθείας πτήσεις. «Τούτα αποτελούν απόδειξη πολιτικής βούλησης, αποτελεσμάτων και σταθερής διάθεσης επίλυσης ζητημάτων».

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει πως σε τέτοιες περιοχές όπως η Κεντρική Ασία «δεν πάμε στη λογική του μηδενικού αθροίσματος, ούτε διακατεχόμαστε από φοβικά σύνδρομα και ούτε μας αποτρέπει το δύσκολο του εγχειρήματος πριν καταβληθεί η όποια προσπάθεια».

– Ποια η σημασία της επίσκεψης στις χώρες της Κεντρικής Ασίας;

– Μια σημαντική περιοδεία ως αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που προηγήθηκε, σε μια περιοχή με ιδιαίτερες δυσκολίες για εμάς, και στη λογική ότι πρέπει να γίνεται ακόμα πιο έντονη και μεθοδική προσπάθεια εκεί που υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Το γεγονός ότι έγινε η περιοδεία, το γεγονός ότι είχε αποτελέσματα από άποψη θεσμικού πλαισίου και ενίσχυσής του με υπογραφές διαφόρων μνημονίων, οι συναντήσεις που έγιναν και στο επίπεδο που έγιναν, ήταν αποτέλεσμα προηγούμενων επαφών και διπλωματικών διεργασιών, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί επόμενα βήματα. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η Κεντρική Ασία συνιστά μια περιοχή ειδικής σημασίας για εμάς, εντός της οποίας θεωρούμε ότι πρέπει να καταβάλουμε εκείνη την προσπάθεια που απαιτείται ώστε να διαφυλάξουμε τα δικά μας συμφέροντα. Χωρίς ψευδαισθήσεις και χωρίς υπερβολές και λαμβάνοντας υπόψη τα όποια πλεονεκτήματα έχουμε ή μπορούμε να δημιουργήσουμε για τη δική μας χώρα.

– Δεν πάμε στη λογική του μηδενικού αθροίσματος.

– Δεν πάμε στη λογική του μηδενικού αθροίσματος, ούτε διακατεχόμαστε από φοβικά σύνδρομα και ούτε μας αποτρέπει το δύσκολο του εγχειρήματος πριν καταβληθεί η όποια προσπάθεια.

– Πρόκειται για χώρες οι οποίες θεωρούνται ότι ανήκουν στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας.

– Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ακολουθείται προσέγγιση δημιουργίας διπλωματικού χώρου. Και αυτό κάναμε. Είναι ειδικά με αυτή την κατηγορία χωρών, με τις οποίες ενδέχεται να έχεις σοβαρά προβλήματα, που πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες διεξαγωγής διαλόγου.

Υπάρχει επιπλέον και το θετικό παράδειγμα το οποίο προβάλλεται ως προς την περιοχή, που είναι η περίπτωση του Καζακστάν. Όπου μπορούμε να δούμε τη ραγδαία βελτίωση των σχέσεων το τελευταίο διάστημα με το Καζακστάν, η οποία χρησιμοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς και ως προς τις άλλες χώρες της περιοχής. Το άνοιγμα εκατέρωθεν Διπλωματικών Αποστολών, η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, η έναρξη απευθείας πτήσεων, η επενδυτική δραστηριότητα. Τούτα αποτελούν απόδειξη πολιτικής βούλησης, αποτελεσμάτων και σταθερής διάθεσης επίλυσης ζητημάτων, ενίοτε δύσκολων και πολύπλοκων, που ανακύπτουν.

Πρέπει να είμαστε πάντα συνειδητοποιημένοι ότι δεν θα είναι πάντα μια θετική τροχιά επί όλων των ζητημάτων που μπορεί να προκύπτουν με κάποιες χώρες. Θα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Στη δική μας προσέγγιση, πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, να εντείνεται η προσπάθεια διαλόγου. Χωρίς αυτό να σημαίνει, σε καμιά των περιπτώσεων, ότι υποχωρείς από βασικές θέσεις αρχών.

– Φαντάζομαι θα υπάρχει συνέχεια με τις συναντήσεις.

– Το σημαντικό είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί το σκοπό μας το να γίνονται περιστασιακά κάποιες επαφές. Θυμίζω ότι ήταν η τρίτη δική μου επίσκεψη στην περιοχή, ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2024. Έχει γίνει πληθώρα συναντήσεων με τους ομολόγους από όλες τις χώρες της περιοχής, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία σε διεθνή φόρα τα οποία συμμετείχαμε, πέραν φυσικά άλλων επαφών που δεν δημοσιοποιούνται και των επισκέψεων που προανέφερα.

Έχει δρομολογηθεί συνέχεια όλων αυτών των επαφών σε όλα τα δυνατά επίπεδα, τουτέστιν, και τεχνικά και πολιτικά, για το επόμενο διάστημα. Προσπαθώντας να ενισχύσουμε αυτό το μίγμα προσέγγισης της διπλωματίας μας, έχουμε παράσχει αριθμό υποτροφιών σε αυτές τις χώρες και δημιουργήθηκαν κανάλια επικοινωνίας και σ’ ό,τι αφορά το επενδυτικό και οικονομικό κομμάτι. Αρκεί κάποιος να δει τα πολύ βελτιωμένα αριθμητικά δεδομένα ως προς την περίπτωση του Καζακστάν, τα οποία αναμένουμε ότι δύναται να αποτελέσουν παράδειγμα προόδου και ως προς κάποιες από τις άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Συνεπώς, αξιοποιείς όλα τα πιθανά εργαλεία που μπορείς να έχεις στη διάθεσή σου ώστε να δώσεις σ’ αυτές τις σχέσεις την ώθηση που απαιτείται στο βαθμό που τούτο πάντοτε είναι εφικτό. Και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τόσο τα θετικά – τη στρατηγική της σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση – όσο και το σημαντικό ρόλο τον οποίο η Τουρκία διαδραματίζει.

Το ότι είχαμε την κοινή δήλωση σε επίπεδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κεντρικής Ασίας τον Απρίλιο του 2025, και σε υπουργικό επίπεδο ένα μήνα πριν, όπου γίνεται αναφορά ρητή σε ό,τι αφορά τα του Κυπριακού, με ειδική αναφορά δε σε ορισμένα θεμελιακής σημασίας ψηφίσματα για εμάς, αυτό έθεσε το περίγραμμα του οδικού χάρτη σχέσεων ΕΕ με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Και τούτο ήταν αποτέλεσμα μεθοδικής διπλωματικής εργασίας.

Άρα έχουμε λειτουργήσει ως κράτος μέλος της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των κρατών της Κεντρικής Ασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και ταυτόχρονα κινούμενοι και τείνοντας χέρι φιλίας προς τις χώρες αυτές, μέσω επαφών, ενίσχυσης θεσμικών πλαισίων και επιχειρηματικής ανάπτυξης εκεί όπου τούτο είναι δυνατό.

Η δε επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν αποτελεί το πιο απτό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας, τόσο σ’ ό,τι αφορά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη, όσο δε και τη συμμετοχή δικής μας επιχειρηματικής αποστολής, καθώς επίσης την έναρξη των απευθείας πτήσεων μεταξύ Λάρνακας και Αστάνα και της υποδοχής που έτυχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον ομόλογό του.

Αυτό είναι το παράδειγμα του πώς μπορεί αυτές οι σχέσεις να δημιουργηθούν και να εξελιχθούν, εάν γίνεται η απαραίτητη δουλειά και υπάρχει η απαραίτητη βούληση για συνεργασία.

Κύπρος – Κεντρική Ασία

Χρονολόγιο Επαφών Υπουργών Εξωτερικών | 2023–2026

Η Προεδρική επίσκεψη στην Αστάνα, το άνοιγμα πρεσβειών εκατέρωθεν ανάμεσα σε Κύπρο και Καζακστάν, και η περιοδεία του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου στην Κεντρική Ασία ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το φθινόπωρο του 2023.

Σεπτέμβριος 2023 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 78ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Σαΐντοφ. Πρώτη συνάντηση. Διμερείς σχέσεις, νομικό πλαίσιο συνεργασίας, πολιτικές διαβουλεύσεις και διακοινοβουλευτικός διάλογος.

Σεπτέμβριος 2023 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 78ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Muhriddin. Πρώτη συνάντηση. Διμερείς σχέσεις, νομικό πλαίσιο συνεργασίας, πολιτικές διαβουλεύσεις. Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ ΚΔ-Τατζικιστάν.

Σεπτέμβριος 2023 ΚΙΡΓΙΖΙΑ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 78ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Kulubaev. Πρώτη συνάντηση. Διμερείς σχέσεις, νομικό πλαίσιο συνεργασίας, πολιτικές διαβουλεύσεις. Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ ΚΔ-Κιργιζίας.

Σεπτέμβριος 2023 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Λευκωσία – Επίσκεψη αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Καζακστάν

Κόμπος – Βασσιλένκο. Πρώτες άμεσες πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο υπουργείων Εξωτερικών. Εγκαίνια Επίτιμου Προξενείου Καζακστάν στη Λευκωσία.

Οκτώβριος 2023 19η Υπουργική ΕΕ – Κεντρικής Ασίας

Λουξεμβούργο – Υπουργική Σύνοδος μεταξύ της ΕΕ και των 5 χωρών της Κεντρικής Ασίας

Πρώτη Σύνοδος ΕΕ με τη συμμετοχή Υπουργών Εξωτερικών ΚΜ ΕΕ. Υιοθέτηση Οδικού Χάρτη για την ενδυνάμωση των σχέσεων ΕΕ-Κεντρικής Ασίας με την έκδοση Κοινού Ανακοινωθέντος. Στα δύο έγγραφα, υπογραμμίζεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, ότι η ενίσχυση των σχέσεων στηρίζεται στην αμοιβαία δέσμευση και των δύο πλευρών, στο διεθνές δίκαιο, στο Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, και τον σεβασμό της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών. Το Κοινό Ανακοινωθέν αναφέρεται ακόμη στην ανάγκη οι αρχές αυτές να τηρούνται σε όλα τα διεθνή και περιφερειακά φόρα.

Δεκέμβριος 2023 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Αμπού Ντάμπι – Στο περιθώριο διεθνούς συνόδου

Κόμπος – Νουρτλέου. Διμερείς σχέσεις, προοπτικές απευθείας πτήσεων, πρόθεση ανοίγματος κυπριακής πρεσβείας στην Αστάνα εντός του 2024.

25 Μαρτίου 2024 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Αστάνα – Επίσημη διμερής επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών Κύπρου

Κόμπος – Νουρτλέου, Τοκάγιεφ, Ασίμπαγεφ. Οικονομία, εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία, τουρισμός. Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης Αεροπορικών Υπηρεσιών για την ίδρυση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης.

Απρίλιος 2024 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Τηλεφωνική επικοινωνία

Κόμπος – Σαΐντοφ. Επιβεβαίωση αμοιβαίας ετοιμότητας για ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο και στο πλαίσιο ΕΕ–Ουζμπεκιστάν.

15 Μαΐου 2024 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Τασκένδη – Επίσημη διμερής επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών Κύπρου

Κόμπος – Σαΐντοφ, Πρόεδρο Γερουσίας Narbayeva, Πρόεδρο Νομοθετικού Συμβουλίου Ismailov, Υπουργό Επενδύσεων, Βιομηχανίας και Εμπορίου Kudratov. Ανασκόπηση διμερών σχέσεων, ενίσχυση συνεργασίας, ενημέρωση για το Κυπριακό.

Σεπτέμβριος 2024 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Σαΐντοφ. Διμερείς σχέσεις, εμβάθυνση συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σεπτέμβριος 2024 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Nurtleu. Διμερείς σχέσεις, εμβάθυνση συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σεπτέμβριος 2024 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Muhriddin. Διμερείς σχέσεις, εμβάθυνση συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σεπτέμβριος 2024 ΚΙΡΓΙΖΙΑ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Kulubaev. Διμερείς σχέσεις, εμβάθυνση συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σεπτέμβριος 2024 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Meredov. Πρώτη συνάντηση. Διμερείς σχέσεις, συνεργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Οκτώβριος 2024 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Αστάνα – Άνοιγμα πρεσβείας Κύπρου

Άνοιγμα της πρώτης κυπριακής πρεσβείας στην Κεντρική Ασία. Το Καζακστάν ανταπέδωσε ανοίγοντας πρεσβεία στη Λευκωσία τον Φεβρουάριο 2025.

Oκτώβριος 2024 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

Λουξεμβούργο – Στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων

Κόμπος – Meredov. Διμερείς σχέσεις, διαπίστευση Πρέσβη Τουρκμενιστάν στην ΚΔ, σχέσεις ΕΕ-Τουρκμενιστάν.

Δεκέμβριος 2024 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Λευκωσία

Διαπιστευτήρια πρώτου Πρέσβη Ουζμπεκιστάν στην Κύπρο (με έδρα Ρώμη).

Δεκέμβριος 2024 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Τηλεφωνική επικοινωνία

Κόμπος – Νουρτλέου. Διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, πρόγραμμα εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου για το 2025.

Μάρτιος 2025 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

Λευκωσία

Διαπιστευτήρια πρώτου Πρέσβη Τουρκμενιστάν στην Κύπρο (με έδρα Ρώμη).

5–6 Μαρτίου 2025 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Λευκωσία – Πρώτη επίσκεψη Καζάκου υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο

Κόμπος – Νουρτλέου. Εμπόριο, επενδύσεις, τουρισμός, απευθείας πτήσεις, ίδρυση Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας. Ο εμπορικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε πενταπλάσια το 2024. Κυπριακές επενδύσεις στο Καζακστάν (2005–2024): 4,8 δισ. δολάρια.

Μάρτιος 2025 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΕ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

Απρίλιος 2025 ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

Στις κοινές δηλώσεις της Υπουργικής Συνάντησης ΕΕ-Κεντρικής Ασίας τον Μάρτιο του 2025 και της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας τον Απρίλιο του 2025, συμπεριλήφθηκαν ρητές αναφορές στον σεβασμό της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών, καθώς και στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 541 (1983) και 550 (1984), τα οποία αφορούν αποκλειστικά την Κύπρο.

Σεπτέμβριος 2025 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Νουρτλέου. Ανασκόπηση πρόσφατων επισκέψεων. Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ.

Σεπτέμβριος 2025 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Σαΐντοφ. Διμερείς σχέσεις, Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ.

Σεπτέμβριος 2025 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Νέα Υόρκη – Στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ

Κόμπος – Muhriddin. Διμερείς σχέσεις, εμβάθυνση συνεργασίας.

Οκτώβριος 2025 ΕΕ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

Λουξεμβούργο – Υπουργική Συνάντηση για την Περιφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα μεταξύ των ΚΜ ΕΕ και εταιρικών κρατών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας

Στην Υπουργική Συνάντηση συμμετείχαν και οι 5 χώρες Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν).

Οκτώβριος 2025 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Λουξεμβούργο

Κόμπος – Σαΐντοφ. Διμερείς σχέσεις, σχέσεις ΕΕ-Ουζμπεκιστάν.

Νοέμβριος 2025 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Βρυξέλλες

Κόμπος – Muhriddin. Διμερείς σχέσεις, εμβάθυνση συνεργασίας, Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ. Πρόσκληση για επίσκεψη ΥΠΕΞ ΚΔ στο Τατζικιστάν.

Νοέμβριος 2025 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Βρυξέλλες – 11ο Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ – Τατζικιστάν.

Του Συμβουλίου προέδρευσε ο ΥΠΕΞ Τατζικιστάν, ενώ την αντιπροσωπεία της ΕΕ ηγήθηκε ο ΥΠΕΞ ΚΔ, εκ μέρους της ΥΑ/ΑΕ Κάλλας.

Δεκέμβριος 2025 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Βιέννη – Στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου ΟΑΣΕ

Κόμπος – Κοσέρμπαγιεφ. Πρώτη συνάντηση με νέο ΥΠΕΞ Καζακστάν. Ανασκόπηση διμερών σχέσεων, δρομολόγηση επίσημης επίσκεψης ΠτΔ στο Καζακστάν, Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ.

Μάιος 2026 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Λευκωσία – Διμερής συνάντηση

Κόμπος – Μπακάγιεφ (νέος Καζάκος ΥΦΥΠΕΞ). Διμερείς σχέσεις, Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ. Επιβεβαίωση της επίσκεψης Χριστοδουλίδη.

2–3 Ιουνίου 2026 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Αστάνα – Πρώτη κρατική επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χριστοδουλίδης – Τοκάγιεφ, Κόμπος – Κοσέρμπαγιεφ. Απονομή Παρασήμου Τάγματος Φιλίας στον Χριστοδουλίδη. Πρώτη απευθείας πτήση Λάρνακα–Αστάνα. Πέντε Μνημόνια Συνεργασίας και Μνημόνιο Εμπορικών Επιμελητηρίων. Εγκαίνια Πρεσβείας Κύπρου.

4 Ιουνίου 2026 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Ντουσανμπέ – Πρώτη επίσκεψη Κύπριου υπουργού Εξωτερικών στα χρονικά

Ο Κόμπος είχε δύο συναντήσεις με τον Τατζίκο ομόλογό του, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κάτω Βουλής και τον Πρόεδρο της χώρας. Ενίσχυση διμερών σχέσεων, Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για θέματα εκπαίδευσης.

6 Ιουνίου 2026 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Τασκένδη – Επίσημη διμερής επίσκεψη (δεύτερη)

Κόμπος – Σαΐντοφ. Εμπόριο, επενδύσεις, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα, επιχειρηματικοί δεσμοί, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

8–9 Ιουνίου 2026 ΚΙΡΓΙΖΙΑ

Μπισκέκ – Επίσημη διμερής επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών Κύπρου

Κόμπος – υπουργός Εξωτερικών, Πρόεδρος της χώρας. Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για πολιτική συνεργασία. Ο Κόμπος χαρακτήρισε την εξέλιξη «κομβική στιγμή» για εμπόριο, επενδύσεις και διμερείς σχέσεις.