Επίσκεψη στη Δημοκρατία της Κιργισίας πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο περιοδείας του στην Κεντρική Ασία, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στο Τατζικιστάν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, επίκεντρο των επαφών του θα αποτελέσει η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου-Κιργισίας, η αύξηση της συχνότητας των επαφών μεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, καθώς και ο συντονισμός μετά την πρόσφατη εκλογή της χώρας ως μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2027-2028.

Προηγήθηκαν επισκέψεις του ΥΠΕΞ σε Τατζικιστάν και Ουζμπεκιστάν. Σύμφωναμε το Υπουργείο Εξωτερικών, οι επαφές στην Κεντρική Ασία πραγματοποιούνται με στόχο την προώθηση και περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες της περιοχής.

ΚΥΠΕ