Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής, καθώς και την προώθηση εκκρεμοτήτων που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο.

Ο κ. Κόμπος μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τη Βρετανίδα Υπουργό Εξωτερικών και τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα, Στίβεν Ντάουτι. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και το Κυπριακό ήταν μερικά από τα βασικά θέματα της ατζέντας των συναντήσεων του.

Όπως δήλωσε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ο επόμενος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου να πραγματοποιηθεί σε υπουργικό επίπεδο πριν από το τέλος του έτους, ενώ θα προηγηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η καθιέρωση ετήσιου διαλόγου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού των δύο χωρών σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφορούσε και τα ζητήματα Schengen που σχετίζονται με τις Βρετανικές Βάσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, υπάρχει συμφωνημένη βάση για την προώθηση των απαραίτητων τεχνικών και επιχειρησιακών ρυθμίσεων, με τελικό στόχο την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Schengen.

Ο κ. Κόμπος τόνισε επίσης ότι η κυπριακή πλευρά έθεσε σειρά ζητημάτων που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις, με έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι διαμένουν εντός των περιοχών αυτών. Όπως είπε, τα αιτήματα κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τον βαθμό πολυπλοκότητας και τον επείγοντα χαρακτήρα τους, ενώ συμφωνήθηκε νέα συνάντηση τον Σεπτέμβριο, ώστε να καθοριστεί ο μηχανισμός εξέτασης και επίλυσής τους.

Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν περιλαμβάνεται και η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση νέου συστήματος κεραιών στις Βρετανικές Βάσεις, για το οποίο, σύμφωνα με τον Υπουργό, η Λευκωσία αναμένει άμεση και θετική ανταπόκριση από τη βρετανική πλευρά.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο κ. Κόμπος ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την πρόοδο και την κινητικότητα που καταγράφεται στις προσπάθειες επανέναρξης της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως εγγυήτρια δύναμη, επανέλαβε τη δέσμευσή του σε λύση που εδράζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Χάρηκα που συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου και μέλη της κοινότητας τις τελευταίες δύο ημέρες. Η Κύπρος είναι ένας μακροχρόνιος φίλος και εταίρος για το Ηνωμένο Βασίλειο και η σχέση μας συνεχίζει να δυναμώνει», έγραψε στο Χ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι.

ΚΥΠΕ