Αλλού αυτά. Γράφτηκε -πάλι- σήμερα σε κάποια ΜΜΕ πως λόγω του απαρχαιωμένου συστήματος δεν ήχησαν σε κάποια χωριά ή περιοχές οι σειρήνες στις 8.20. Ως μια ακόμα αφορμή να βρίσουν, όσοι θέλουν και όσοι το έχουν ακόμα ανάγκη, όσους συνέβαλαν τότε, παρά τις προειδοποιήσεις, στην εισβολή της Τουρκίας, πέντε μέρες αργότερα.

Ξέρω ένα χωριό που τα τελευταία 2-3 χρόνια η σειρήνα είναι «χαλασμένη» στις 15 Ιουλίου και ουρλιάζει μια χαρά στις 20 Ιουλίου.

Αλλού αυτά. Και δεν χρειαζόμαστε σειρήνες για να αναθεματίσουμε. Και στις 15 και στις 20 Ιουλίου.

ΧΡΥΜΑ