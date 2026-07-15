Οπλισμό και φυσίγγια εντόπισε το απόγευμα σήμερα η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία στη Λάρνακα.

Η έρευνα διενεργήθηκε το απόγευμα σήμερα, από μέλη διαφόρων τμημάτων της Αστυνομίας, μετά από αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών.

Κατά την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • δύο αυτόματα πυροβόλα όπλα,
  • ένα πιστόλι και
  • αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων.

Τα κατασχεθέντα τεκμήρια θα αποσταλούν για επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί τυχόν χρησιμοποίηση τους σε εγκληματικές ενέργειες.

Για την υπόθεση αναζητείται συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων επιχειρήσεων της Αστυνομίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.