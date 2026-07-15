Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, θα τελεστεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μάρως Κοντού.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι θα την αποχαιρετήσουν, λέγοντας το τελευταίο «αντίο». Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε εκείνον μάλιστα, η Μάρω Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός του είχε ζητήσει, την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

protothema.gr