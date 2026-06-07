Περαιτέρω επέκταση των διμερών σχέσεων Κύπρου – Ουζμπεκιστάν, συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος με τον Ουζμπέκο ομόλογό του Μπαχτιγιόρ Σαΐντοφ, κατά την επίσκεψή του το Σάββατο στην Τασκένδη στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κεντρική Ασία.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόμπος ευχαριστεί τον κ. Σαΐντοφ για «τη θερμή υποδοχή και την παραγωγική» συζήτηση, η οποία, όπως αναφέρει, επικεντρώθηκε σε τρόπους για περαιτέρω επέκταση των διμερών σχέσεων Κύπρου – Ουζμπεκιστάν, ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και ενίσχυση της συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

«Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη νέων τομέων αμοιβαία επωφελών συνεργασιών», αναφέρει ο κ. Κόμπος.

Σε δική του ανάρτηση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ουζμπεκιστάν, σημειώνει ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επέκταση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων, καθώς και στη διερεύνηση ευκαιριών για την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών.

Εξετάστηκαν επίσης τρέχοντα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αναφέρει.

ΚΥΠΕ