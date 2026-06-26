Με τις φωνές που υποστηρίζουν την παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα συντάσσεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημήτρης Δημητρίου.

Μιλώντας στο podcast Legal Matters, ο βουλευτής υπογράμμισε ότι υπάρχει ζήτημα λόγω της σχέσης τους με τον Νίκο Αναστασιάδη, είτε φιλική, είτε υπουργική.

Το ιδανικό για τον ίδιο τον Δημήτρη Δημητρίου θα ήταν οι Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης να διευκολύνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την παραίτηση τους, όπως είπε.

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