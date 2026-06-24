Τη θέση ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θα πρέπει να τεθεί εκτός των συλλογικών οργάνων του Δημοκρατικού Συναγερμού υποστηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Δημητρίου.

Ο βουλευτής Λευκωσίας του ΔΗΣΥ, μιλώντας στο podcast Legal Matters και στον Χριστόφορο Χριστοφή, δεν διαφώνησε με την άποψη του Χρήστου Πουργουρίδη ότι θα πρέπει ο τέως ΠτΔ και επίτιμος πρόεδρος του κόμματος να τεθεί εκτός των οργάνων του κόμματος, όπως έγινε με τον Φαίδωνα Φαίδωνος και τον Νίκο Σύκα.

Σημείωσε ότι το καλύτερο θα ήταν να διευκολύνει ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης το κόμμα και να απέχει οικειοθελώς από τις διαδικασίες.

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