Για χρόνια κρύβονταν από το Τμήμα Φορολογίας 513 μεγάλοι οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούσαν φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι συγκεκριμένοι αξιολογήθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα ως φορολογούμενοι υψηλού κινδύνου, καθώς, παρά τις συσσωρευμένες οφειλές τους, κατάφερναν για χρόνια να ξεγελούν και να παίζουν κρυφτούλι με τις φορολογικές αρχές.

Πέρσι, μετά από συντονισμένο σχεδιασμό, εκστρατείες και εφόδους των αρμόδιων αρχών, οι 513 μεγαλοοφειλέτες, που είχαν χρέη άμεσης φορολογίας και ΦΠΑ ύψους €44,1 εκατ., πιάστηκαν στην τσιμπίδα του Φόρου. Τα τελευταία δύο χρόνια, το Τμήμα Φορολογίας εντόπισε συνολικά 1.059 μεγάλους φορολογούμενους, τους οποίους κατάφερε να φορολογήσει, εισπράττοντας για τα κρατικά ταμεία περίπου €99,5 εκατ.

Αναλυτικά, το 2025, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων έθεσε υπό στενή παρακολούθηση συνολικά 513 φορολογούμενους, σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα Φορολογίας. Κατά τους ελέγχους, οι λειτουργοί του Τμήματος διαπίστωσαν ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι είχαν οφειλές στον φόρο εισοδήματος, στον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, στην έκτακτη εισφορά για την άμυνα και στον ΦΠΑ.

Συσσωρευμένες οφειλές

Αναλυτικά, σε 396 οφειλέτες που χρωστούσαν άμεσες φορολογίες επιβλήθηκαν φόροι ύψους €37,9 εκατ., ενώ άλλοι 117 φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν οφειλές στον ΦΠΑ, κλήθηκαν να πληρώσουν €6,2 εκατ. Ο μέσος όρος των οφειλών εκτιμάται στις €86 χιλ.

Την ίδια ώρα, οι φορολογικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή επιπρόσθετων φορολογιών ύψους €115 εκατ. σε 20.338 φυσικά και νομικά πρόσωπα, μετά από επιτόπιους ελέγχους, διερεύνηση υποθέσεων φορολογικής απάτης, εξέταση κεφαλαιουχικών καταστάσεων και οικονομικών καταστάσεων.

Πέραν των 1.200 ελέγχων

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», το 2025 οι λειτουργοί του Τμήματος προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους για ΦΠΑ σε 1.236 φορολογούμενους, στους οποίους επιβλήθηκαν φορολογίες €32,4 εκατ. Επίσης, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών τέθηκαν συνολικά 73 υποθέσεις φορολογικής απάτης, στις οποίες βεβαιώθηκε φόρος €4,1 εκατ. Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν οι κεφαλαιουχικές καταστάσεις 1.067 φορολογουμένων, με την αρμόδια αρχή να επιβάλλει φορολογίες €3,1 εκατ. Παράλληλα, εξετάστηκαν οικονομικές καταστάσεις σε 18 χιλ. περιπτώσεις, στις οποίες το Τμήμα Φορολογίας επέβαλε φόρους ύψους €75,3 εκατ. Ταυτόχρονα, οι φορολογικές αρχές, στο πλαίσιο της εθελούσιας φορολογικής συμμόρφωσης, διενήργησαν εκστρατείες ενημέρωσης και συμμόρφωσης των φορολογουμένων, καθώς και επιβολής ποινών στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ξεγελούσαν τις αρχές με 5% ΦΠΑ

Πέρσι, το Τμήμα Φορολογίας προέβη σε επιτόπιους ελέγχους για εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για αγορά ή ανέγερση κατοικίας και απέστειλε επιστολές συμμόρφωσης προς φορολογούμενους. Όπως πληροφορείται ο «Φ», το Τμήμα Φορολογίας συνέχισε τους επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία για μειωμένο ΦΠΑ 5% κατά την αγορά ή ανέγερση κύριας κατοικίας ή διαμερίσματος.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.715 επιτόπιοι έλεγχοι, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν 93 μη δικαιούχα πρόσωπα, ενώ το αντίστοιχο ποσό που έχει απαιτηθεί να καταβληθεί ανέρχεται στα €11,5 εκατ. Επίσης, άλλοι 214 φορολογούμενοι προχώρησαν σε εθελοντική συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, δηλώνοντας οικειοθελώς τον τερματισμό της χρήσης και καταβάλλοντας ΦΠΑ ύψους €9,3 εκατ.

Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν επιπρόσθετο ΦΠΑ 14%, πέραν του 5%, καθώς κανονικά έπρεπε να καταβάλουν από την αρχή 19%. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν χρησιμοποιούσαν την κατοικία για μόνιμη διαμονή, αλλά την ενοικίαζαν μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως το Airbnb και το Booking, ή τη χρησιμοποιούσαν ως εξοχική κατοικία.

Από το 2022 μέχρι το 2025, το Τμήμα Φορολογίας εντόπισε συνολικά 1.295 φορολογούμενους που επωφελήθηκαν από το μέτρο του 5%, ενώ δεν ήταν δικαιούχοι, επιβάλλοντάς τους επιπρόσθετους φόρους ύψους €73,2 εκατ. Τέλος, στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων και των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου, όταν εντοπίζονται συμπεριφορές μη συμμόρφωσης, έχουν αποσταλεί περίπου 12.430 επιστολές συμμόρφωσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στα €4,64 δισ. σκαρφάλωσαν τα φορολογικά χρέη

Κατά €700 εκατ. αυξήθηκε πέρσι το σύνολο των φορολογικών οφειλών, σκαρφαλώνοντας στα €4,64 δισ., από €3,93 δισ. Το ποσό του αμέσως απαιτητού χρέους, πριν από τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων, τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε στα €3,32 δισ., συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, σε σύγκριση με €2,59 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Περίπου το 60% του αμέσως απαιτητού ποσού, επί του συνόλου των φορολογικών οφειλών, έχει ηλικία έως τέσσερα έτη. Συγκεκριμένα, το 29,5% αφορά τρέχουσες οφειλές κάτω του ενός έτους και το 29,9% φορολογικές οφειλές ηλικίας από ένα έως τέσσερα έτη.

Το σύνολο των φόρων που βρίσκονταν υπό μέτρα είσπραξης το 2025 ανήλθε σε €901,5 εκατ., σε σύγκριση με €729,8 εκατ. το 2024. Το καθαρό εισπράξιμο ποσό οφειλόμενων φόρων, πριν από την εφαρμογή του μέτρου κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν €2,42 δισ., έναντι €1,63 δισ. το 2024.

Το καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου, χωρίς μέτρα είσπραξης, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, ανερχόταν στα €2,42 δισ.