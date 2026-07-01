Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (01/07) σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, παρά το οδόφραγμα Αστρομερίτη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Τα πτητικά που ήταν σε περιπολία κατευθύνθηκαν στην περιοχή και προέβησαν σε ρίψη νερού.

Παράλληλα, απέστειλαν δυνάμεις το Τμήμα Δασών και η Πολιτική Άμυνα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά άφησε πίσω της καμένη έκταση 4 εκταρίων από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό ελαιόδενδρων.

Πλέον για την πλήρη κατάσβεσή της εργάζονται 3 πυροσβεστικά οχήματα της Π.Υ., 1 του Τμ. Δασών και 2 οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Θα ακολουθήσει η διερεύνηση της αιτίας εκδήλωσης της πυρκαγιάς.