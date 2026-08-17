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Καταστροφές και τουλάχιστον έναν νεκρό άφησε πίσω του ο τυφώνας Λάλα (Hurricane Lala) στη Χαβάη, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στο Μεγάλο Νησί.

Οι ισχυρές πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, τα τεράστια κύματα και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και στις μετακινήσεις στις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.

Τουλάχιστον 100 σπίτια παρασύρθηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές στο Μεγάλο Νησί, κυρίως λόγω των ορμητικών χειμάρρων, ενώ περισσότερα από 219.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και νοσοκομεία σε όλη την πολιτεία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας ενώ πάνω από 190 πτήσεις αναβλήθηκαν και δεκάδες ακυρώθηκαν.

Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, is roaring as Hurricane Lala brought torrential rain this weekend. pic.twitter.com/lFGGkduy24 August 16, 2026

Τα αεροδρόμια Hilo και Kona έκλεισαν προσωρινά αλλά έχουν πλέον επαναλειτουργήσει ενώ ο τυφώνας έχει πλέον εξασθενήσει σε τροπική καταιγίδα.

Επιπλέον, αρκετές γέφυρες στο οδικό δίκτυο έχουν καταστραφεί, απομονώνοντας ορισμένες κοινότητες και δυσκολέυοντας την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

🔴 INFO – #ÉtatsUnis : Les premières images de Pahala (Hawaii) montrent l’ampleur des inondations catastrophiques provoquées par l’ouragan LaLa.



👉 Plusieurs ponts ont été détruits, isolant certaines communautés et compliquant l’acheminement des secours. Le Hawaii Department of… — FranceNews24 (@FranceNews24) August 17, 2026

Οδηγίες στους επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και το κολύμπι στις εξωτικές παραλίες



Οι αρχές του εξωτικού παράδεισου συνιστούν στους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες της Χαβάης να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους και να μένουν μακριά από τον ωκεανό λόγω επικίνδυνων ρευμάτων.

Επίσης, έχει εκδοθεί οδηγία για μολυσμένα παράκτια ύδατα σε ολόκληρη την πολιτεία λόγω των τεράστιων ποσοτήτων λάσπης και απορριμμάτων που κατέληξαν στη θάλασσα.

iefimerida.gr