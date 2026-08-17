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Αποτίμηση μεταξύ 25 και 28 δισ. δολαρίων εξετάζει η Shein ενόψει της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση των σχεδιασμών της εταιρείας.

Η εκτιμώμενη αξία της εταιρείας γρήγορης μόδας είναι δραστικά χαμηλότερη από τα σχεδόν 100 δισ. δολάρια στα οποία είχε αποτιμηθεί πριν από τέσσερα χρόνια. Η σημαντική υποχώρηση αποδίδεται στις δυσμενέστερες επιχειρηματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει.

Η Shein, η οποία έχει έδρα τη Σιγκαπούρη, ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012 και είναι γνωστή για την πώληση ιδιαίτερα φθηνών ενδυμάτων, όπως φορέματα των 5 δολαρίων και τζιν των 10 δολαρίων. Τα προϊόντα της διατίθενται σε καταναλωτές σε περίπου 160 χώρες.

Η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το εύρος των 25-28 δισ. δολαρίων προκύπτει από τις τιμές που εξετάζονται για τη διάθεση των μετοχών στο επενδυτικό κοινό.

Capital.gr