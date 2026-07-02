«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα, ενός πρωτοπόρου και διακεκριμένου μέλους της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως αναφέρει «ο Νίκος Σιακόλας άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στα επιχειρηματικά δρώμενα της πατρίδας μας με έντονη δραστηριότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, που διήρκησε πέραν των επτά δεκαετιών. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα μας με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο».

«Γνωστός και για το φιλανθρωπικό του έργο και την προσφορά του στα κοινά, ο Νίκος Σιακόλας κληροδοτεί στην κυπριακή κοινωνία σημαντικά έργα κοινής ωφελείας», προσθέτει. «Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμένα προσωπικά, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του», καταλήγει.