Ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, μία από τις καθοριστικές μορφές της κυπριακής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, απεβίωσε έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Με πορεία σχεδόν πέντε δεκαετιών στον Τύπο και την τηλεόραση, συνέβαλε στη διαμόρφωση της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Κύπρο, ενώ συνέδεσε το όνομά του με τη δημιουργία και ανάπτυξη του ΑΝΤ1 Κύπρου, του Alpha Κύπρου και του Omega.

Διετέλεσε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ενώ στην Ελλάδα εργάστηκε στην εφημερίδα «Εξόρμηση», στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και στην ΕΡΤ, όπου υπηρέτησε ως πολιτικός συντάκτης και αργότερα ως διευθυντής ειδήσεων.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε αναφέρει ότι δεν επεδίωξε πολιτική καριέρα, αλλά θεωρούσε καθήκον του να συμμετάσχει στις πολιτικές διεργασίες της Ελλάδας τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Μέσα από τη δημοσιογραφική του πορεία, όπως έλεγε, απέκτησε την αίσθηση των πολιτικών και ευρύτερων εξελίξεων που διαμόρφωσαν την επαγγελματική του ταυτότητα.

Το 1992 επέστρεψε στην Κύπρο, έπειτα από πρόταση του εκδότη του «Φιλελευθέρου» Νίκου Παττίχη να αναλάβει την αρχισυνταξία του περιοδικού «Σελίδες».

Ακολούθησαν δύο εκπομπές στο ΡΙΚ και η συμμετοχή του στην οργάνωση και παρουσίαση των προεδρικών εκλογών του 1993, οι οποίες αποτέλεσαν μία από τις πρώτες σύγχρονες τηλεοπτικές εκλογικές μεταδόσεις στην Κύπρο.

Η μορφή του συνδέθηκε με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, όπου εργάστηκε για 17 χρόνια. Όταν αναφερόταν στη συνεργασία του με τον Λουκή Παπαφιλίππου, έλεγε πως ήταν άριστη, παραγωγική και δημιουργική, αφού από το 1993 έδωσαν την υπόσχεση ότι θα σεβαστεί ο ένας στον άλλο.

Αργότερα διετέλεσε γενικός διευθυντής του Ομίλου AlfaMedia Services. Μία συνεργασία με τον αείμνηστο Σωκράτη Χάσικο, η οποία περιλάμβανε τον τηλεοπτικό σταθμό ALFA, τις εφημερίδες «Αλήθεια» και «Sportday», τον Super Sport FM, το περιοδικό «Τηλέραμα» και το τυπογραφείο AlfaPrinters.

Υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς συντελεστές κατά την ίδρυση του Alpha Κύπρου, όπου διατέλεσε Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων μέχρι που αποσύρθηκε οικειοθελώς αναλαμβάνοντας καθήκοντα συμβούλου ενημερωτικών προγραμμάτων και έρευνας.

Τελευταία επαγγελματική του στέγη ήταν το Omega, όπου διετέλεσε γενικός διευθυντής από την ίδρυση του σταθμού έως το 2022. Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου της διοίκησης για ζητήματα ενημερωτικής λειτουργίας και στρατηγικής ανάπτυξης.

Στις σημαντικότερες δημοσιογραφικές στιγμές της καριέρας του συγκαταλέγονταν, όπως έλεγε ο ίδιος, η συνάντησή του με τον Φιντέλ Κάστρο το 1978, καθώς και σημαντικές αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 για τη σύλληψη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν και τη μεταφορά των πυραύλων S-300 στην Κρήτη.